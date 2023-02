La BRI exhorte les banques centrales à "faire le travail".

La BRI, surnommée la banque des banques centrales, a déclaré qu'il était vital que les autorités ne répètent pas les cycles d'arrêt-départ des années 1970, lorsque les taux d'intérêt devaient être relevés à des niveaux douloureusement élevés après que les tentatives de les abaisser aient entraîné une poussée d'inflation.

"Les banques centrales ont été très, très claires sur le fait qu'à ce stade, l'aspect le plus important est de faire le travail", a déclaré le chef du département monétaire et économique de la BRI, Claudio Borio, dans le cadre d'un rapport trimestriel.

"Une attitude prudente visant à s'assurer que l'on ne crie pas victoire trop tôt est de mise".

Les coûts d'emprunt mondiaux ont augmenté au rythme le plus rapide depuis des décennies au cours de l'année dernière, la Réserve fédérale ayant relevé les taux américains de 450 points de base par rapport au niveau proche de zéro, la Banque centrale européenne ayant augmenté ceux de la zone euro de 300 points de base et d'autres parties de l'Europe et de nombreuses économies en développement ayant fait encore plus.

On craint toutefois que, bien que l'inflation commence à baisser dans de nombreuses grandes économies, elle reste obstinément élevée en raison de la volatilité des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, de la réouverture de l'économie chinoise et de la demande de salaires plus élevés de la part des travailleurs.

Les données de vendredi ont montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté le plus en près de deux ans en janvier, dans un contexte de forte hausse des salaires, ce qui renforce l'opinion des économistes selon laquelle la Fed continuera de relever ses taux bien au-delà de 5 % cette année.

En Europe également, la BCE devrait prolonger ce qui est déjà sa plus forte série de hausses de taux le mois prochain avec une nouvelle hausse de 50 points de base qui porterait son taux directeur à 3 %.

"Ce que vous ne voulez pas faire à tout prix, c'est répéter les politiques de stop-go des années 1970 lorsque vous inversez (les taux) et que vous vous rendez compte ensuite que le travail n'a pas été fait", a déclaré M. Borio. "Vous devez alors faire des allers-retours."

Le rapport de la BRI comprend également des recherches montrant que les hausses de taux sont plus susceptibles de provoquer un stress du système financier lorsque les niveaux d'endettement privé sont élevés, bien que des "politiques prudentielles" plus strictes puissent réduire le risque et donner aux banques centrales une plus grande marge de manœuvre.

Une autre section examine comment la hausse des prix des produits de base et le taux de change du dollar américain influent considérablement sur le risque de stagflation - faible croissance et forte inflation - en particulier dans les économies de marché en développement.