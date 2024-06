La Banque des règlements internationaux (BRI) a mis en garde dimanche contre l'augmentation des niveaux d'endettement des gouvernements à l'approche d'un certain nombre d'élections importantes cette année, ce qui pourrait perturber les marchés financiers mondiaux.

Surnommée la banque centrale des banquiers centraux, la BRI a déclaré que l'économie mondiale était désormais sur la bonne voie pour un "atterrissage en douceur" dont beaucoup d'économistes doutaient lorsque les taux d'intérêt ont grimpé, mais elle a ajouté que les décideurs, en particulier les hommes politiques, devaient faire preuve de prudence.

La dette publique mondiale atteint déjà des niveaux record et les élections, qu'il s'agisse de l'élection présidentielle américaine de novembre, des récentes élections au Mexique et en Afrique du Sud ou des élections en France et en Grande-Bretagne la semaine prochaine, comportent toutes des risques.

Agustin Carstens, directeur général de la BRI, a déclaré que les taux d'intérêt n'étaient pas près de revenir à des niveaux très bas et que les pressions sur les coûts dues au vieillissement de la population, au changement climatique et à la reconstruction des capacités de défense, les plans de relance économique et une montée générale du protectionnisme pourraient déstabiliser les marchés sensibles.

"Ils peuvent vous surprendre sans préavis", a déclaré M. Carstens, évoquant les turbulences qui ont secoué les marchés britanniques à la suite des projets budgétaires du Premier ministre de l'époque, Liz Truss, qui ont mis en péril certains fonds de pension. "Vous voulez vraiment éviter cela.

Outre les inquiétudes persistantes concernant les niveaux d'endettement des États-Unis, la prime de risque de la dette française a bondi ce mois-ci pour atteindre son plus haut niveau depuis la crise de la zone euro en 2022, après que le président français Emmanuel Macron a convoqué des élections législatives anticipées qui se tiendront dimanche et qui pourraient déboucher sur un gouvernement d'extrême droite.

M. Carstens a déclaré que la BRI ne désignait pas "un ou deux" gouvernements, mais que le message était clair.

"Ils (les gouvernements) doivent réduire l'augmentation de la dette publique et accepter que les taux d'intérêt ne reviennent pas aux niveaux ultra-bas d'avant la pandémie", a-t-il déclaré. "Nous avons besoin d'une base solide sur laquelle construire".

LUTTE CONTRE L'INFLATION

Le point positif, cependant, est que les banques centrales parviennent à juguler l'inflation qui avait atteint des sommets depuis des décennies après la pandémie de COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, qui a mis les marchés des matières premières en émoi.

"Par rapport à l'année dernière, je dois dire que nous sommes dans une situation bien meilleure", a déclaré l'ancien gouverneur de la banque centrale mexicaine aux journalistes lors de la publication du rapport annuel de la BRI.

Bien que M. Carstens ait déclaré que les banques centrales méritaient d'être félicitées pour avoir emprunté une voie difficile qui aurait pu entraîner une vague de récessions, il a ajouté qu'elles devaient persévérer, comparant la lutte contre l'inflation à une cure d'antibiotiques pour traiter une maladie.

Il a décrit un scénario "extrême" dans lequel l'inflation repart à la hausse et où les banques centrales doivent encore relever leurs taux. Mais ce n'est pas ce à quoi s'attend la BRI.

Le rapport de la BRI indique toutefois que les banques centrales ne devraient pas se précipiter pour réduire leurs taux.

"Un assouplissement prématuré pourrait raviver les pressions inflationnistes et obliger à un coûteux revirement de politique. (Reportage de Marc Jones ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)