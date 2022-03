La Baie d'Hudson envisage une offre pour Kohl's -Axios

La Baie d'Hudson, propriétaire de Saks Fifth Avenue, envisage une offre pour Kohl's Corp, a rapporté Axios mercredi, citant des sources.

Kohl's, dont les actions ont augmenté de 5% dans les premiers échanges, n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters. Hudson's Bay n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Kohl's a rejeté deux offres de rachat distinctes plus tôt cette année, tout en affirmant être en contact avec plus de 20 parties et avoir signé des accords de confidentialité avec certaines d'entre elles, leur donnant accès à davantage de données financières.

Le grand magasin américain a rejeté Sycamore Partners et Acacia Research, soutenu par Starboard Value, après qu'ils aient chacun proposé de payer entre 64 et 65 dollars par action, évaluant la société à environ 9 milliards de dollars.

La société fait face à la pression des investisseurs activistes Macellum Advisors GP LLC et Engine Capital LP, qui ont tous deux demandé à la société de se vendre.