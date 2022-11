La Bank Indonesia devrait procéder à une troisième hausse consécutive de 50 points de base le 17 novembre - sondage Reuters

Malgré une légère baisse en octobre à 5,71%, l'inflation est restée au-dessus de la fourchette cible de la banque centrale de 2%-4% pendant cinq mois et devrait rester élevée suite à la décision du gouvernement d'augmenter les prix des carburants subventionnés en septembre.

Dans l'intervalle, l'économie indonésienne se porte raisonnablement bien. Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté à son rythme le plus rapide depuis plus d'un an au trimestre dernier.

Environ 70 % des personnes interrogées, soit 21 sur 30, lors du sondage réalisé du 7 au 14 novembre, s'attendaient à ce que la banque centrale augmente son taux de référence de prise en pension à sept jours d'un demi-point pour le porter à 5,25 % lors de sa réunion du 17 novembre. Les autres prévoient une hausse de 25 points de base.

"Un contexte de croissance confortable offre à la banque centrale la marge de manœuvre nécessaire pour se concentrer sur les attentes inflationnistes et contenir la sous-performance de la monnaie par de nouvelles hausses de taux", a écrit Radhika Rao, économiste senior à la DBS Bank.

"Dans cet esprit, une hausse des taux de 50 points de base est probablement envisagée, avec une faible probabilité que les décideurs politiques penchent pour une augmentation progressive si le récent recul de l'inflation américaine est considéré comme une raison pour la Fed de ralentir le rythme de ses hausses."

La Banque d'Indonésie a déjà augmenté les taux d'intérêt de 125 points de base cette année et une faible majorité, 12 sur 21, prévoit une nouvelle hausse de 25 points de base en décembre, la médiane la situant à 5,50 %. Trois personnes sur 21 s'attendent à une autre hausse d'un demi-point et six ne prévoient rien.

Depuis le début de l'année, la roupie est en baisse d'environ 9 % par rapport à un dollar américain fort. Mais, à l'instar de l'économie, elle se comporte mieux que bon nombre de ses homologues asiatiques.

L'excédent commercial de l'Indonésie a battu les prévisions à 4,99 milliards de dollars en septembre grâce à un boom des exportations lié aux prix élevés des matières premières.

Cependant, une inflation plus élevée rend les importations plus chères, tandis que les risques de récession mondiale et le ralentissement de la croissance en Chine ralentiront probablement aussi la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est.

"La marge de manœuvre des producteurs pour augmenter les prix à la production est encore large", a noté Irman Faiz, économiste à la Bank Danamon, qui s'attend à ce que l'inflation atteigne un pic de 7,3 % au premier trimestre 2023, puis dérive vers 5,7 % à la fin de l'année.

Selon M. Faiz, "la pression inflationniste actuelle est déterminée par l'offre et est plus tenace".

En augmentant les taux d'intérêt de 50 points de base pour la deuxième fois le mois dernier, le gouverneur Perry Warjiyo a réaffirmé qu'il s'agissait d'une mesure "préventive" visant à réduire les attentes inflationnistes élevées et à soutenir la roupie.

Les prévisions médianes montrent que les taux augmentent jusqu'à 5,75 % au deuxième trimestre, puis retombent régulièrement à 4,75 % à la fin de 2024, mais les prévisions pour le quatrième trimestre 2023 sont partagées. Un tiers des répondants, soit six sur 18, ont déclaré que les taux termineraient l'année prochaine à 5,50 %, huit ont dit qu'ils seraient plus élevés que cela et quatre ont dit qu'ils seraient plus bas.