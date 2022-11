La Bank Negara Malaysia devrait augmenter ses taux pour la quatrième fois consécutive le 3 novembre.

La Bank Negara Malaysia (BNM) a commencé à relever ses taux en mai, même si l'inflation se situait dans sa fourchette cible de 2 % à 3 %. Depuis, elle a augmenté les taux de 75 points de base pour maintenir l'inflation sous contrôle.

En septembre, l'inflation a légèrement baissé à 4,5 %, contre 4,7 % en août, mais la demande intérieure robuste et un budget accommodant constituent un risque et les économistes ont déclaré que l'inflation de base, qui n'a jamais été aussi élevée en septembre, indiquait qu'elle était tenace.

Les économistes ont déclaré que l'inflation de base, qui n'a jamais été aussi élevée en septembre, indiquait que la situation était tendue. Tous les économistes, à l'exception de deux d'entre eux sur les 27 interrogés entre le 25 et le 31 octobre, ont prédit que la BNM augmenterait son taux directeur de 25 points de base pour le porter de 2,50 à 2,75 % lors de sa réunion du 3 novembre.

"L'orientation des mesures de politique budgétaire en 2023 n'est toujours pas claire", a noté Sanjay Mathur, économiste en chef, Asie du Sud-Est et Inde chez ANZ.

"En outre, les chances que la Fed américaine procède à une nouvelle hausse de 75 points de base en novembre ont également augmenté. Cela n'est pas de bon augure pour le ringgit malaisien, surtout lorsque les réserves internationales sont également en baisse constante."

Le ringgit malaisien a chuté d'environ 12 % cette année.

Deux économistes - chez Barclays et UOB - s'attendaient à ce que la BNM fasse une pause lors de la réunion en raison de l'affaiblissement des perspectives mondiales et pour évaluer l'effet des hausses cumulées.

Près de 90 % des économistes prévoient que la BNM relèvera les taux au premier trimestre de l'année prochaine, y compris les deux économistes appelant à une pause en novembre, donnant une prévision médiane de 3,00 %.

Alors que 13 sur 18 prévoient une hausse de 25 points de base au premier trimestre, trois ont dit 50 points de base. Deux économistes ont prédit un statu quo.

Selon la prévision médiane, le taux directeur au jour le jour resterait à 3,00 % au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine. Toutefois, au-delà du T1, sept économistes s'attendaient à une hausse des taux à un moment donné en 2023.

"Au fur et à mesure que l'inflation de base gagne du terrain, nous continuons de nous attendre à ce que la BNM augmente les taux directeurs lors de réunions consécutives (rythme de 25bp/réunion) jusqu'au premier semestre de l'année prochaine, portant le taux directeur à 3,5 %, contre 2,5 % actuellement", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs.

"L'évolution de la politique de subvention après les élections reste un risque clé - un passage plus rapide à des subventions ciblées sur les carburants pourrait impliquer des pressions inflationnistes plus fortes, et des résultats de la politique de la BNM plus belliqueux que dans nos prévisions de base."

L'économie malaisienne a connu une croissance de 8,9 % au deuxième trimestre, son expansion la plus rapide depuis un an, principalement grâce à la demande intérieure et à la résilience des exportations, même s'il est peu probable que cet élan se maintienne.

"La croissance économique est susceptible de s'affaiblir considérablement au cours des prochains trimestres, car le coup de pouce de la réouverture s'estompe et la faiblesse de la demande extérieure pèse sur les exportations", a déclaré Gareth Leather, économiste principal pour l'Asie chez Capital Economics.