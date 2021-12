La Bank of America s'attend à une année chargée en introductions en bourse dans le Golfe.

Les bourses des pays du Golfe devraient connaître une nouvelle année chargée en introductions en bourse en 2022, voire dépasser la récolte exceptionnelle de cette année, a déclaré à Reuters un cadre de Bank of America.

Après une année marquée par trois introductions en bourse majeures sur les marchés ADX d'Abou Dhabi et Tadawul d'Arabie saoudite, Dubaï a annoncé son intention de coter pas moins de 10 entreprises publiques.

"Nous nous attendons à ce qu'ADX et Tadawul soient très actifs. La principale différence en 2022 est que le marché financier de Dubaï sera également très actif", a déclaré Christian Cabanne, responsable des marchés des capitaux propres de la Bank of America pour l'Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Les plans annoncés par Dubaï, qui n'a pas connu d'introduction en bourse majeure depuis le promoteur lié à l'État Emaar Properties en 2017, cherchent à aider l'émirat à faire face à l'intensification de la concurrence pour les capitaux dans la région.

Selon M. Cabanne, le succès des introductions en bourse de Dubaï dépendra de facteurs tels que la taille des offres, qui doivent être digestes pour le marché, avec des fourchettes de prix jugées attrayantes pour les investisseurs internationaux et locaux.

Selon M. Cabanne, il y a encore beaucoup de capitaux à déployer dans la région.

"Il est certain qu'entre Abu Dhabi et Dubaï, nous nous attendons à une base d'investisseurs similaire... nous nous attendons à voir une certaine discipline en termes de ne pas avoir des types d'émissions similaires au même moment", a-t-il déclaré.

La semaine dernière, les Émirats arabes unis ont annoncé qu'ils passeraient aux week-ends du samedi au dimanche l'année prochaine au lieu du vendredi et du samedi, ce qui, selon M. Cabanne, constitue une étape importante pour aligner les Émirats arabes unis sur les marchés mondiaux et faciliter la négociation des titres locaux par les investisseurs internationaux.

L'introduction de nouveaux produits sur les marchés régionaux des capitaux propres cette année, tels qu'une première obligation échangeable aux Émirats arabes unis ou une première offre d'actions sur le marché secondaire en Arabie saoudite, pourrait également stimuler le nombre de nouvelles émissions sur les marchés.