La Banque Migros a gagné des clients en 2022, au prix de lourds investissements

Zurich (awp) - La Banque Migros a vu l'an dernier son portefeuille de clients franchir pour la première fois la barre du million, à la faveur du rapatriement en juillet des cartes de crédit Cumulus jusqu'alors confiées aux bons soins de Cembra. L'opération a toutefois aussi nécessité d'importants investissements pour assurer les capacités d'émission.

Le produit d'exploitation s'est enrobé de 7,8% à 703,0 millions, alors que les charges afférentes se sont alourdies de 13% à 386,7 millions. Le ratio coûts/bénéfice s'est ainsi dégradé de plus de deux points de pourcentage à 53,6%, relève la banque de détail mardi dans un compte-rendu.

L'excédent opérationnel s'est étoffé de plus d'un quart à 291,7 millions, à la faveur notamment d'une base de comparaison grevée par le remboursement de 60 millions de rétrocessions indûment perçues.

Dans le détail, le résultat des opérations d'intérêt s'est bonifié de 6,4% à 513,3 millions, celui des opérations de commissions de 8,9% à 125,7 millions et celui des activités de négoce de 6,4% à 49,1 millions.

Le bénéfice net a quant à lui marginalement progressé (+0,2%) à 240,5 millions de francs suisses, après allocation de 8,0 millions à des projets d'innovation.

La somme de bilan a enflé de 4,8% à 57,26 milliards. Le volume des hypothèques octroyées s'est enrobé de 7,2% à 45,72 milliards, tandis que les engagements résultant des dépôts de la clientèle se sont accrus de 5,3% à 44,34 milliards.

Aléas géopolitiques, perturbations dans l'approvisionnement énergétique et les chaînes logistiques, inflation et risques conjoncturels constituent autant de défis pour l'année entamée, énumère l'établissement. La direction table néanmoins sur une croissance robuste et sur un résultat opérationnel comparable à celui de l'exercice écoulé.

