La Banque Neuflize OBC nomme Paul Henri Bartoli au poste de Senior Advisor à compter du 4 novembre 2019. Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la banque, de la gestion d'actifs et du private equity, il participera activement au développement de la clientèle des entreprises et des entrepreneurs de la finance. Paul Henri Bartoli travaillera en étroite collaboration avec Laurent Garret, Président du Directoire de Neuflize OBC.Diplômé de l'Université Panthéon-Assas et de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-Europe), Paul Henri Bartoli a rejoint le groupe ABN Amro en 2014 en qualité de Directeur, responsable du capital investissement chez ABN Amro Investment Solutions, la société de gestion du groupe ABN Amro.