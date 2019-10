La Banque Neuflize OBC nomme Valérie Spies au poste de Directrice de la clientèle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Banque Neuflize OBC nomme Valérie Spies (42 ans) au poste de Directrice de la clientèle, à compter du 4 novembre 2019. Valérie Spies prend la responsabilité de l’ensemble des clients privés et entreprises patrimoniales. Elle aura, notamment, pour mission de développer la clientèle des entrepreneurs et les patrimoines familiaux. Elle s’appuiera sur une équipe de 320 personnes et sera secondée dans sa mission par Cyril Cassier, Directeur adjoint de la clientèle privée et entreprises, et Nathalie Charcosset, Directrice adjointe en charge des projets réglementaires et digitaux.Valérie Spies est nommée directrice générale déléguée en charge de l'activité Banque Privée de Degroof Petercam France en 2017 où elle mène la restructuration du Wealth Management en France.