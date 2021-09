La Banque Palatine dévoile son nouveau plan stratégique UP 2024

Regulatory News:

Christine Jacglin, directrice générale de la Banque Palatine, a présenté les grandes orientations du plan stratégique UP 2024 au conseil d’administration du 17 septembre. « Le plan stratégique UP 2024 est un plan ambitieux. Il est marqué par la poursuite de la montée en gamme sur les clientèles cibles ETI et clientèle privée en capitalisant sur le savoir-faire des équipes et sur la pleine utilisation des plateformes informatiques et commerciales du Groupe BPCE. »

Le plan stratégique UP 2024, s’articule autour de deux orientations stratégiques :

L’accélération de la conquête ciblée sur les ETI et la clientèle privée L’adaptation à l’environnement

Il s’appuie également sur trois marqueurs transverses : renforcer l’engagement des collaborateurs ; moderniser et digitaliser les usages ; conforter l’implication de la Banque Palatine en matière de Responsabilité sociale et environnementale.

1. L’accélération de la conquête ciblée sur les ETI et la clientèle privée en :

Augmentant l’efficacité commerciale etrenforçant le modèle d’expertise qui passe par une priorisation des forces commerciales sur le segment des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros et par la poursuite de la montée en gamme sur la clientèle privée (rehaussement des seuils d’intervention sur les clients dont les revenus sont supérieurs à 150 mille euros et les avoirs confiés supérieurs à 250 mille euros).

Développant la part de commissions dans le PNB de la Banque pour diminuer sa sensibilité aux taux.

de la Banque pour diminuer sa sensibilité aux taux. Dressant un plan d’actions commerciales pour générer plus de synergies avec les métiers du Groupe BPCE en matière de crédit-bail, d’affacturage, de paiement, d’assurances, de gestion d’actifs et de cautions et garanties.

2. L’adaptation à l’environnement en :

Centrant le réseau commercial autour du marché des entreprises. A terme, les agences traiteront l’ensemble des besoins des entreprises, des dirigeants et des clients patrimoniaux en favorisant les synergies autour des PME et des ETI.

Tirant parti de la modernisation des outils et de l’évolution de notre stratégie commerciale pour faire gagner les fonctions centrales en efficacité opérationnelle.

D’ici 2024, des objectifs stratégiques ambitieux, grâce à :

Une conquête ciblée sur les ETI et la clientèle privée +20% du fonds de commerce cible Hausse de la part des commissions à environ 40 % du PNB Coefficient d’exploitation gestion privée ramené sous le seuil de 100% Doublement de la distribution des produits du groupe



Une meilleure adaptation à l’environnement 100% d’agences mixtes (entreprises et gestion privée) Viser un coefficient d’exploitation à 60% Coût du risque sous la barre de 60 millions d’euros Maîtriser l’évolution des actifs pondérés liés aux crédits, à moins de 10,7 milliards d’euros



L’engagement des collaborateurs Atteindre 45% de femmes managers (+8pts)



La modernisation et digitalisation des usages Porter à 75% de signature électronique (+75 pts) la conclusion des contrats commerciaux



Une responsabilité sociale et environnementale accentuée Triplement des encours d’épargne labellisés ISR de nos clients



L’approche d’une rentabilité des capitaux propres de 5%1

A propos de la Banque Palatine

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis 240 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (entreprises de taille intermédiaire). Son réseau de 43 agences en France en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...) accompagne aujourd'hui 14 000 entreprises et 60 000 clients particuliers. https://www.palatine.fr & @BanquePalatine

1 Return On Equity : fonds propres normatifs à 10,5%

