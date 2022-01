La Banque Palatine lance Palatine Horizon 2027, titre de créance présentant un risque de perte en capital

Regulatory News:

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée, filiale du Groupe BPCE, a procédé au lancement auprès de ses clients de Palatine Horizon 2027 (code ISIN FR0014007A86) (Eligibilité : Compte-titres hors PEA et assurance vie).

Palatine Horizon 2027 (code ISIN FR0014007A86) est un titre de créance dédié aux investisseurs souhaitant profiter de la hausse potentielle du marché actions européen dans la limite, le cas échéant, du mécanisme de remboursement anticipé automatique, tout en bénéficiant du remboursement de l’intégralité du capital à maturité tant que, à cette date, l’indice sous-jacent Euronext® Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Decrement 5 % ne baisse pas en dessous de 60% de son niveau initial. Si l’indice venait à clôturer en-dessous de ce niveau à la maturité, alors les investisseurs seraient exposés à la perte de l’Indice et subiraient donc une perte en capital pouvant être partielle ou totale.

Principales caractéristiques financières

Type Obligation de droit français Emetteur Banque Palatine Devises Euro Code ISIN FR0014007A86 Cotation Euronext Paris Eligibilité Compte-titres (hors PEA) et assurance-vie (selon contrats) Date d'émission 22 avril 2022 Valeur nominale indiquée 1.000 EUR Période de souscription Du 20 janvier 2022 au 13 avril 2022 au plus tard Prix d'émission 100% de la Valeur nominale indiquée Date d'échéance 29 avril 2027 Sous-jacent Euronext® Eurozone Energy Transition Leaders 50 EW Decrement 5 % Remboursement Remboursement Anticipé Automatique trimestriel à partir du 4ème trimestre et jusqu’au 19ème trimestre si le Sous-jacent est supérieur au Niveau de Remboursement Automatique. A la Date d’échéance, s’il n’y a pas eu de cas de Remboursement Anticipé Automatique : - le remboursement est de 126.50% si le sous-jacent finit au-dessus de 100% de son niveau initial. - le remboursement est de 100% si le Sous-jacent finit entre 60% et 100% de son niveau initial. - le remboursement se fait au niveau du Sous-jacent par rapport à son niveau initial si le sous-jacent finit en-dessous de 60% de son niveau initial. Montant minimum de souscription 3.000 EUR, puis par tranche de 1.000 EUR Marché secondaire Banque Palatine organisera un marché secondaire quotidiennement avec une fourchette achat/vente de 1% dans des conditions normales de marché. Commission de souscription Aucune commission ne sera incluse dans le prix de souscription dont devra s'acquitter chaque souscripteur. Commission de rachat Néant Montant de tous frais et taxes

spécifiquement facturés au souscripteur

ou à l'acheteur : Banque Palatine percevra une rémunération, à l’émission, de 5% au maximum du montant émis. Le client pourra obtenir le détail de ces frais par simple demande auprès de la Banque Palatine. Agent de calcul BNP Paribas Arbitrage S.N.C. Règlement/Livraison Euroclear France Droit Applicable Droit français

Les modalités des Obligations sont précisées dans des Conditions Définitives issues du prospectus de base en date du 25 juin 2021 (visé par l'Autorité des marchés financiers (l’«AMF») sous le numéro 21-260), du premier supplément au prospectus de base en date du 9 Août 2021(visé par l'AMF sous le numéro 21-355), du deuxième supplément au prospectus de base en date du 23 septembre 2021(visé par l'AMF sous le numéro 21-413) et du troisième supplément au prospectus de base en date du 16 décembre 2021(visé par l'AMF sous le numéro 21-531), qui constituent ensemble un prospectus de base au sens de la Directive Prospectus telle que modifiée (le «Prospectus de Base »). Le Prospectus de Base, les Conditions Définitives et le Résumé Spécifique lié à l’Emission sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de l'Emetteur (www.palatine.fr). L’attention des investisseurs est attirée sur la rubrique « Facteurs de risque » du Prospectus.

A propos de la Banque Palatine

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 240 ans. Elle déploie son expertise auprès des ETI (Entreprises de taille intermédiaire). Son réseau de 43 agences en France, en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...), accompagne aujourd'hui 14 000 entreprises et 60 000 clients particuliers. www.palatine.fr & @BanquePalatine

