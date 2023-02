La Banque Palatine lance un titre de créance dédié aux investisseurs

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée, filiale du Groupe BPCE, a procédé au lancement auprès de ses clients de Palatine Horizon Mai 2028. Il s'agit d'un titre de créance dédié aux investisseurs souhaitant profiter de la hausse potentielle du marché actions français dans la limite, le cas échéant, du mécanisme de remboursement anticipé automatique.



Les investisseurs peuvent bénéficier du remboursement de l'intégralité du capital à maturité tant que, à cette date, l'indice sous-jacent S&P France 20 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 5% Decrement Index (EUR) NTR ne baisse pas en dessous de 50% de son niveau initial.

Si l'indice venait à clôturer en-dessous de ce niveau à la maturité, alors les investisseurs seraient exposés à la perte de l'Indice et subiraient donc une perte en capital pouvant être partielle ou totale.