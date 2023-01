La Banque Postale AM et Tocqueville Finance ont collecté 2 milliards d'euros en 2022 30/01/2023 | 09:59 Envoyer par e-mail :

La Banque Postale Asset Management (LBP AM) et Tocqueville Finance annoncent finir l'année 2022 avec des encours sous gestion de 56 milliards d'euros grâce notamment à une collecte nette très dynamique de 2 milliards d'euros, ce qui permet d'afficher un neuvième trimestre consécutif de collecte nette positive. " Malgré un contexte de marché dégradé par l'actualité géopolitique, LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance illustrent leur dynamisme en tant que gérants de conviction multi-spécialistes " se félicitent-ils.



Sur le segment de la clientèle institutionnelle, LBP AM enregistre une collecte nette significative d'un peu plus d'1 milliard d'euros, tant sur le segment des actifs non cotés grâce à ses fonds à impact, classés article 9, que sur les actifs cotés, grâce au gain de plusieurs appels d'offres sur ses stratégies Actions et Convertibles ISR.



Enfin, le segment des clients particuliers et celui des distributeurs enregistrent une bonne dynamique puisqu'ils totalisent environ 1 milliard d'euros de collecte nette. " Cette croissance est soutenue par différentes innovations produits, que ce soit dans la gamme de produits structurés défensifs ou à travers de nouvelles solutions d'investissement en infrastructures notamment " précisent-ils.



A noter aussi que l'année 2022 est marquée par une première étape dans le déploiement de la stratégie de développement pan-européenne de LBP AM et de Tocqueville Finance en Italie, Belgique, Suisse et Luxembourg.





© AOF 2023