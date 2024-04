La Banque Postale AM : "l'économie américaine continue de surprendre positivement"

"Les taux longs remontent significativement au début du deuxième trimestre, ce qui pèse un peu sur l’appétit pour le risque. Cela reflète la hausse des incertitudes quant à l’inflation et aux baisses de taux de la Fed dans un contexte de croissance solide et de persistance des pressions inflationnistes alors que les prix du pétrole remontent (qui dépassent 88 dollars par baril pour la première fois depuis octobre)", souligne La Banque Postale AM.



En outre, pour l'asset manager, "l'indicateur d'inflation ciblée par la Fed ralentit en février, de 0,5% à 0,3% sur un mois, confirmant qu'une partie importante de la forte accélération de janvier était due à des éléments temporaires. Mais les pressions inflationnistes restent trop importantes, avec un rythme séquentiel qui est plus proche de 3% début 2024 que des 2% ciblés par la Fed".



Dans ce contexte, la Fed ne devrait pas remettre en cause son anticipation de poursuite du ralentissement de l'inflation à moyen terme, mais devrait attendre plus de chiffres favorables avant de commencer à baisser ses taux.



D'autant que l'économie américaine continue de surprendre positivement avec une croissance qui résiste au-dessus de son potentiel en début d'année. La consommation a rebondi en février après un trou d'air en janvier (+0,4% après -0,2%), les flux sur le marché de l'emploi se stabilisent en février à des niveaux toujours solides et l'ISM manufacturier repasse au-dessus des 50 points en mars pour la première fois depuis 2022.