La Banque Postale AM lance LBPAM ISR Global Climate Change

La Banque Postale Asset Management (LBP AM) poursuit son engagement en lançant le fonds LBPAM ISR Global Climate Change, classé article 9 selon le règlement SFDR. S'appuyant sur une méthodologie déjà éprouvée à l'échelle européenne avec le fonds LBPAM ISR Actions Environnement, ce nouveau fonds ciblera, au niveau mondial, selon l'analyse de la société de gestion, les entreprises vertueuses, en transition ou apportant des solutions concrètes aux 5 « D » de la transition énergétique : Décarbonation, Démocratisation, Décentralisation, Digitalisation et Détoxification.



La gestion financière du fonds LBPAM ISR Global Climate Change est déléguée à Tocqueville Finance. Concentré sur un portefeuille d'une quarantaine de valeurs, il est géré par Alvaro Ruiz-Navajas et Mehdi Chaiti, cumulant 20 ans d'expérience à eux deux, au sein de l'équipe de gestion de Tocqueville Finance.



Réservé à tous les investisseurs, particuliers comme institutionnels, le fonds, classé article 9 selon le règlement SFDR, vise une taille cible d'un milliard d'euros comme son équivalent européen.





