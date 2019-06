Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Banque Postale lance le Pass Patrimoine, une nouvelle offre personnalisée et dédiée à ses clients patrimoniaux. "La Banque Postale compte plus de 600 000 clients patrimoniaux Avec le Pass Patrimoine nous répondons non seulement à leurs attentes mais nous apportons également une réponse concrète à une question de société qui les préoccupe : les conditions du passage à la Retraite", déclare Catherine Charrier-Leflaive, directrice générale adjointe de la banque de détail et de l’assurance.