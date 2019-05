Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Banque Postale s’est associée à la FinTech Sapiendo-Retraite. Ce partenariat a pour ambition d’offrir aux clients de La Banque Postale un accompagnement dans la préparation de leur retraite. En mettant à leur disposition l’accès à un outil simple, fiable, rapide et puissant, les clients bénéficiant de cette offre pourront effectuer des simulations précises et un bilan retraite complet."Les Français passent en moyenne 23 ans de leur vie à la retraite, pourtant 70% d'entre eux ne savent pas quand ils vont partir ni avec quel montant ! Or, les enjeux sont majeurs, 315 milliards d'euros de cotisations et de prestations s'échangent tous les ans. La préparation à la retraite de nos clients est un sujet incontournable pour La Banque et nos Conseillers, nous souhaitons apporter tout notre savoir-faire pour les guider et les aider à anticiper", a souligné Franck Oniga, directeur marketing de La Banque Postale."Ce partenariat avec Sapiendo permet à La Banque Postale d'être au plus près des besoins de ses clients en alliant l'accompagnement quotidien et l'expertise des conseillers, à l'autonomie et à la simplicité du parcours digital proposé aux clients".