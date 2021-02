Communiqué de presse

Le 16 février 2021

La Banque Postale salue la désignation de Stéphane Dedeyan à la tête de CNP Assurances

Philippe Heim, Président du Directoire de La Banque Postale, actionnaire majoritaire depuis le 4 mars 2020 de CNP Assurances, tient à saluer la désignation par son Conseil d'administration de Stéphane Dedeyan en tant que Directeur Général.

Stéphane Dedeyan, qui succèdera ainsi le 16 avril prochain à Antoine Lissowski, rejoindra également à cette date le Comité Exécutif de La Banque Postale. Au sein de cette instance, Stéphane Dedeyan aura notamment pour mission la poursuite du rapprochement de CNP Assurances avec La Banque Postale.

« La nomination de Stéphane Dedeyan intervient à un moment clé de notre développement avec le lancement de notre nouveau plan stratégique à horizon 2030. La grande expertise de Stéphane Dedeyan lui permettra d'accélérer le développement de

CNP Assurances et de conduire la construction d'un leader européen de la bancassurance et de la finance durable au service de nos clients. Il aura notamment pour mission d'étoffer l'offre de services, de favoriser les développements entre nos deux entités et de développer le modèle multi-partenarial et international de CNP Assurances. » a déclaré Philippe Heim.

Le Président du Conseil de surveillance de la Banque Postale, Philippe Wahl, et le Président du Directoire, Philippe Heim, tiennent dès à présent à remercier chaleureusement Antoine Lissowski pour son engagement sans faille pendant plus de 20 ans dans le développement de CNP Assurances et son rôle décisif en tant que Directeur Général dans l'opération de rapprochement avec La Banque Postale lors de la constitution du grand pôle financier public.

À propos de La Banque Postale

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du Groupe La

Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance, de la banque de financement et de la gestion d'actifs.

La Banque Postale accompagne ses clients particuliers, entreprises, professionnels, associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 17 000 points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre digitale, notamment avec sa banque 100 % mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d'une finance responsable, elle est en charge d'une mission de service public d'accessibilité bancaire.

