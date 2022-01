La Banque Postale simplifie son parcours client de déclaration de sinistre avec une solution digitale développée en partenariat avec Shift Technology

Comme le précise Michel Andignac, directeur du pôle assurance non vie, Directeur Général de La Banque Postale Assurances IARD : « A travers ce partenariat avec Shift Technology, nous souhaitons apporter une satisfaction maximale à nos clients en leur proposant un parcours complémentaire, rapide, fluide et simplifié, répondant aux nouveaux usages digitaux des consommateurs. L'optimisation du parcours client et la digitalisation des parcours de produits d'assurance non-vies'inscrit dans la stratégie de La Banque Postale, avec un objectif de 100% des parcours digitalisés en 2025.»

Développé pour faciliter le quotidien des clients, accélérer la prise en charge de leurs demandes et améliorer leur niveau de satisfaction, La Banque Postale renforce ses canaux de contact et permet aujourd'hui de :

Avec plus de 100 000 sinistres Multirisque Habitation par an, La Banque Postale Assurances IARD, filiale assurance dommages de La Banque Postale, a développé en partenariat avec Shift Technology, une nouvelle solution digitale permettant à ses clients de déclarer leurs sinistres, suivre le traitement de leur dossier et leur indemnisation en temps réel, et ce, entièrement en ligne. Cette offre s'inscrit dans le cadre d'un dispositif omnicanal et en complément des conseillers déjà disponibles pour répondre aux questions des clients par téléphone.

Le développement de cette solution s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de La Banque Postale.

Un partenariat avec Shift Technology

Pour développer ce projet, La Banque Postale s'est associée à l'Assurtech Shift Technology. 13e licorne française, cette start-up dont la valorisation dépasse aujourd'hui le milliard d'euros, s'est spécialisée dans l'optimisation de prise de décisions et l'amélioration de l'expérience client grâce à l'IA.

Après plusieurs semaines de test, cette nouvelle solution met à disposition des clients et des conseillers, une interface permettant un niveau de précision optimal pour automatiser les actes de gestion dès la déclaration, proposant une prise de décision en temps réel et un chiffrage instantané des dommages grâce à des modèles IA.

A propos de La Banque Postale

La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader de la finance durable. Son modèle d'affaires diversifié lui permet d'accompagner 20 millions de clients personnes physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de poste.

Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l'ambition de devenir la banque préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et BPE, sa banque privée. Fort de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d'une transition juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.

A propos de Shift Technology

Shift Technology offre les seules solutions d'automatisation et d'optimisation de la prise de décision basées sur l'IA conçues spécifiquement pour le secteur mondial de l'assurance.

Shift Insurance Suite, qui traite plusieurs processus essentiels durant tout le cycle de vie des polices d'assurance, aide les assureurs à obtenir des règlements de sinistres et des résolutions de polices plus rapides et plus précis. Shift a analysé des milliards de transactions d'assurance à ce jour et a reçu le prix 2020 Global Claims Solutions for Insurance Market Leadership Award de Frost & Sullivan. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shift- technology.com/fr

