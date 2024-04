La Banque Royale du Canada a déclaré vendredi qu'elle avait nommé Katherine Gibson au poste de directrice financière par intérim, avec effet immédiat, à la suite du départ de Nadine Ahn.

La banque a déclaré avoir pris connaissance d'"allégations" à l'encontre de Mme Ahn et avoir lancé une enquête qui a révélé qu'elle avait violé le code de conduite de la banque en entretenant une "relation personnelle étroite non divulguée avec un autre employé, ce qui a conduit à un traitement préférentiel de l'employé, y compris des promotions et des augmentations de rémunération".

Les deux employés ont été licenciés en conséquence, a indiqué la banque dans un communiqué.

M. Ahn n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

L'enquête n'a trouvé aucune preuve de mauvaise conduite de la part de l'ancien directeur financier ou de l'autre employé en ce qui concerne les états financiers précédemment publiés par la banque, la stratégie de RBC ou ses performances financières ou commerciales, a ajouté la banque.

M. Ahn était auparavant responsable des relations avec les investisseurs à la RBC, avant d'être nommé directeur financier en septembre 2021.