La Banque Syz s'étend outre-Sarine

Genève (awp) - La Banque Syz renforce sa présence en Suisse alémanique. L'établissement genevois annonce jeudi les arrivées à Zurich de Thomas Bachmann et Michael Kiefer comme responsables du développement de la clientèle privée dans les régions de Zurich, Zoug et Lucerne.

Thomas Bachmann a construit toute sa carrière dans la banque privée, précise le communiqué. Ces vingt dernières années, il a occupé divers postes de gestionnaire de relation et de direction dans plusieurs instituts bancaires (UBS, Credit Suisse, notamment) et, plus récemment, était responsable de la succursale de Notenstein La Roche Privatbank à Lucerne.

Michael Kiefer s'appuie également sur une expérience de plus de vingt ans dans la gestion privée et la gestion institutionnelle, notamment chez UBS et Credit Suisse.

Ces engagements concrétisent l'ambition de la Banque Syz de se développer outre-Sarine et de répondre aux besoins de la clientèle très fortunée comme les family offices ou les personnes disposant d'une fortune de 30 millions de dollars au moins.

op/jh