La Banque WIR collabore avec CredEx pour une plateforme hypothécaire

Zurich (awp) - La Banque WIR va créer un partenariat avec Credit Exchange (CredEx), qui fait partie de Swiss Fintech, pour entrer sur une plateforme numérique dans le marché hypothécaire suisse, selon un communiqué paru jeudi.

"A l'avenir, le conseil, le traitement et le financement ne seront plus nécessairement assurés par la même entreprise", précise Claudio Gisler, le responsable du marketing et produits de l'établissement financier bâlois.

Il estime qu'avec la baisse des marges dans le secteur du crédit hypothécaire, il faut pouvoir traiter les cas standard, en particulier, avec une grande efficacité.

Grâce à cette plateforme la Banque WIR se profile comme l'un des pionniers dans la conception numérique sur le marché hypothécaire suisse, relève Hanspeter Ackermann, le fondateur de CredEx.

md/lk