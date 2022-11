La Banque africaine de développement décroche 31 milliards de dollars au forum d'investissement

Cela porte le total des investissements pour l'année à environ 64 milliards de dollars, a déclaré M. Adesina. La banque a décroché 32,8 milliards de dollars lors d'une autre réunion avec les investisseurs en mars.

M. Adesina a donné peu de détails sur les projets, mais a déclaré que l'un d'entre eux porterait sur les zones de transformation agricole.

Les projets annoncés plus tôt dans l'année concernaient des secteurs tels que l'agriculture et l'agroalimentaire, l'éducation, l'énergie et le climat, les soins de santé, les minéraux et les mines, ainsi que les technologies de l'information et des communications.