La Banque africaine de développement (BAD) a vendu sa note de capital hybride tant attendue, le premier financement de ce type pour les banques multilatérales de développement, qui sont soumises à une pression croissante pour trouver des moyens d'augmenter leurs prêts.

Le groupe des grandes économies du G20 a exhorté les prêteurs multilatéraux à explorer les structures de financement hybrides, afin d'essayer de maximiser les bilans et d'augmenter le financement pour aider les économies en développement à faire face aux crises, y compris le changement climatique.

La note hybride perpétuelle de 750 millions de dollars est assortie d'un coupon de 5,75 %, ce qui est inférieur aux prévisions de 6,375 %. L'instrument de capitaux propres profondément subordonné, semblable à une dette, a une cote de crédit inférieure à celle des obligations notées AAA du prêteur et peut être remboursé par les investisseurs après 10,5 ans ou tous les cinq ans par la suite.

"Il ne s'agit pas d'une transaction unique, mais bien d'une des nombreuses transactions à venir", a déclaré Hassatou N'Sele, vice-président chargé des finances et directeur financier du Groupe de la BAD, refusant de donner plus de détails sur les plans d'émission à venir.

"Nous sommes en train de faire du capital hybride émis par des banques multilatérales de développement notées AAA une nouvelle classe d'actifs [...]. D'autres banques multilatérales de développement ont manifesté leur intérêt pour l'exploration du capital hybride".

Après avoir organisé une tournée de présentation à l'intention des investisseurs en septembre, la BAD a retardé le lancement de l'émission en raison de la hausse des coûts d'emprunt et de l'agitation des marchés.

BNP Paribas et Goldman Sachs ont structuré et coordonné l'émission, tandis que Barclays et BofA Securities ont joué le rôle de teneurs de livre. S&P Global attribue aux obligations la note AA-moins.

Damian Saunders, FIG Syndicate chez BNP Paribas, a déclaré que la transaction avait attiré un large éventail d'investisseurs, allant des banques privées aux gestionnaires d'actifs en passant par les fonds de crédit spécialisés.

"Il s'agissait clairement d'une courbe d'apprentissage importante pour toutes les parties impliquées, y compris pour les investisseurs, qui ont dû décider comment évaluer ce risque", a déclaré M. Saunders.

Le trésorier par intérim de la BAD a déclaré à Reuters en novembre que la banque avait la capacité d'émettre 4 à 5 milliards de dollars d'obligations hybrides, mais qu'elle serait "progressive" avec une ou deux transactions par an.

Les conditions de l'obligation hybride permettent une dépréciation permanente du capital si la BAD est confrontée à des tensions et a besoin d'actionnaires pour augmenter son capital, tandis que le paiement des coupons peut également être supprimé. (Reportage de Karin Strohecker et Rachel Savage, reportage complémentaire de Rodrigo Campos, édition de Marguerita Choy)