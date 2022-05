La Banque africaine de développement veut envoyer des engrais d'urgence en Afrique de l'Ouest

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'allocation annoncée par la banque d'un montant de 1,5 milliard de dollars pour soutenir la production alimentaire du continent en raison des perturbations causées par la guerre entre la Russie et l'Ukraine et pour aider à fournir des engrais alors que les prix montent en flèche, ce qui risque de réduire considérablement le rendement des cultures.

La banque a déclaré qu'il existait un déficit d'approvisionnement en engrais de 2 millions de tonnes sur le continent.

La banque a déclaré qu'elle avait rencontré les directeurs généraux des principales sociétés d'engrais en Afrique et à l'étranger pour discuter de l'accessibilité financière des engrais, sans confirmer le volume recherché.

"Nous discutons également avec des partenaires et des agriculteurs. Les besoins en engrais sont doubles à cette époque, la moitié de l'engrais en mai et juin pour certaines saisons de plantation, selon l'emplacement sur le continent. La seconde moitié, appelée "top dressing", est nécessaire un mois ou deux plus tard", a déclaré la banque dans une déclaration à Reuters, ajoutant qu'un pays doit demander à participer.

La source a déclaré que lors d'une réunion à la mi-mai, il a été convenu que le volume d'urgence pourrait provenir du Nigeria, qui fournit 300 000 tonnes d'urée, et du Maroc, qui fournit 200 000 tonnes de phosphates et d'engrais mélangés.

L'OCP marocain et l'Indorama nigérian ont assisté à la réunion mais n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le Nigérian Dangote a confirmé la présence du PDG d'engrais mais n'a pas divulgué de détails sur le volume d'urgence.

Compte tenu du court délai pour organiser le financement et la logistique, la source a déclaré que les pays qui en ont le plus besoin - Ghana, Mali et Burkina Faso - pourraient ne pas recevoir suffisamment d'engrais à temps.

Au début de l'année, le Nigeria a été confronté à une pénurie potentielle de potasse après que les sanctions financières contre la Russie ont ébranlé les banques et qu'Uralkali n'a pas été en mesure de livrer l'ingrédient d'engrais à temps. Le Nigeria a finalement trouvé d'autres sources d'approvisionnement canadiennes et la Russie continuera à livrer certains volumes.