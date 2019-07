La Banque cantonale d'Obwald performe au 1er semestre

Zurich (awp) - La Banque cantonale d'Obwald (OKB) a amélioré sa performance à tous les niveaux au premier semestre. Forte de ces résultats, la direction de l'établissement de Sarnen s'attend à voir progresser ses chiffres sur l'ensemble de l'année.

Le résultat brut des opérations d'intérêt a augmenté de 3,4% sur un an à 23,10 millions de francs suisses, tandis que le produit des commissions et services a augmenté de 11,3% à 4,3 millions. Celui issu des activités de négoce a été multiplié par plus de deux à 5,1 millions, selon le rapport semestriel publié mardi.

L'établissement cantonal a affiché un produit d'exploitation total de 34,1 millions de francs suisses, en forte hausse de 14,6% sur un an, tandis que les charges ont enflé de 5,8% à 16,3 millions sur les six premiers mois de l'année. Ces dernières ont été portées par les investissements dans le numérique et des assurances contre les séismes dans le secteur hypothécaire.

Côté rentabilité, le résultat d'exploitation a pris 23,9% à 17,8 millions de francs suisses et le bénéfice net a bondi de 34,1% à 15,2 millions.

Au niveau du bilan, les prêts à la clientèle ont atteint 3,6 milliards de francs suisses (+2%), dont 3,3 milliards d'emprunts hypothécaires (+2,5%), tandis que les avoirs de la clientèle ont gonflé de 2,7% à 3,7 milliards. La somme du bilan a atteint 4,9 milliards, en hausse de 2,8%.

Le directeur général Bruno Thürig s'attend pour l'ensemble de l'année à voir les résultats dépasser ceux de l'année précédente, sans plus de précision.

