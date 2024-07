Genève (awp) - La Banque cantonale de Fribourg (BCF) a vu son bénéfice net gonfler de 7,2% à 97,1 millions de francs suisses sur les six premiers mois de l'année. Elle se dit confiante pour la suite de l'exercice.

De janvier à juin, le produit d'exploitation s'est enrobé de 13% à 168,4 millions de francs suisses, selon un communiqué paru vendredi.

Principale source de revenus de la banque, le résultat net des opérations d'intérêt ont bondi de 22,9% à 173,1 millions de francs suisses. Les opérations de commission et de prestations de services ont rapporté 20,4 millions, soit 4,9% de plus. Le résultat des opérations de négoce, composé essentiellement des produits des devises, changes et métaux précieux, s'est élevé à 6,3 millions de francs suisses en prenant 19,3%. Les autres résultats ordinaires se montent à 1,1 millions de francs suisses.

Le total des charges d'exploitation a gonflé de 12% à 64 millions. Le résultat opérationnel a bondi de 16,4%, soit un total de 122,7 millions de francs suisses.

La somme de bilan a grappillé 2,5% à 28,7 milliards de francs suisses. Les avances à la clientèle ont progressé à 23 milliards. Les dépôts de la clientèle ont eux augmenté de 4,2% et totalisent 17,2 milliards.

Le ratio de fonds propres CET1 est de 18,24%.

La direction de l'établissement cantonal fribourgeois aborde la suite de l'exercice avec confiance "malgré les effets des baisses de taux de la Banque nationale suisse (BNS)" et s'attend à des résultats annuels à la hauteur de ceux enregistrés en 2023.

ib/fr