La Banque centrale d'Islande abaisse encore ses taux, à 2,25%

Reykjavik (awp/afp) - La Banque centrale d'Islande a annoncé mercredi abaisser son taux directeur d'un demi de point, à 2,25%, un niveau historiquement bas afin de stimuler la croissance face aux défis causés par le nouveau coronavirus.

"La Banque assouplit la politique monétaire compte tenu de la détérioration des perspectives économiques à la suite de la propagation accélérée du virus COVID-19", a écrit l'institut monétaire dans un communiqué. La Banque centrale, qui a abaissé son taux d'intérêt directeur de 2,25 points depuis le printemps 2019, n'exclut pas d'utiliser "les outils à sa disposition pour soutenir l'économie nationale".

L'OCDE avait prévenu que l'épidémie de coronavirus allait freiner très fortement l'économie mondiale en 2020, ramenant sa prévision de croissance planétaire de 2,9% à 2,4% et cette situation intervient à un moment où l'Islande prévoyait déjà un ralentissement de sa croissance pour 2020. La Banque centrale du pays table sur une croissance du PIB de 0,8%, contre 1,6% annoncé en novembre.

Le tourisme, moteur de l'économie islandaise, a notamment marqué le pas l'année dernière, d'après les chiffres de l'Office du tourisme. Le nombre de visiteurs, qui avait atteint en 2018 un nouveau record à plus de 2,3 millions, a chuté de plus de 14,2% en 2019. Il s'agit de la plus forte baisse sur un an depuis 1980.

Le pays souffre aussi de la faillite de la compagnie aérienne WOW Air fin mars qui a accentué cette baisse. Le déclin est particulièrement marqué pour les touristes venant d'Amérique du Nord: les visiteurs en provenance des États-Unis ont reculé de 33,2% et ceux du Canada de 29,9%.

afp/vj