La Banque centrale du Mexique relève ses taux pour la troisième fois d'affilée

Mexico (awp/afp) - La Banque centrale du Mexique a relevé jeudi son principal taux directeur, pour la troisième fois d'affilée, afin de tenter de maîtriser l'inflation dans le pays au moment où l'économie se relève d'une dure récession provoquée par la pandémie de Covid-19.

L'institution monétaire a en effet décidé de relever son taux directeur de 25 points de base, pour le porter désormais à 4,75%, après l'avoir déjà relevé au même rythme en août et en juin, a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Auparavant, la banque centrale avait procédé à une série de douze réductions de son taux de prêt de référence entre août 2019 et février 2021.

La banque centrale avait entamé en août 2019 un cycle de baisse des taux d'intérêt qui s'était prolongé jusqu'en 2020, alors que la pandémie de coronavirus frappait l'économie du Mexique, la deuxième d'Amérique latine après le Brésil.

"L'activité économique mondiale continue à se redresser, quoi qu'à un rythme plus lent et avec des différences entre les pays en fonction de la disponibilité des vaccins (contre le Covid-19, ndlr), de l'évolution de la pandémie et des mesures de stimulus" gouvernementales, a commenté la banque centrale.

Parmi les risques actuellement présents figurent la pandémie, les pressions inflationnistes et l'ajustement des conditions financières et monétaires, a ajouté l'institution, qui s'inquiète d'une inflation qui a atteint au Mexique près de 5,6% en août sur une base annuelle, soit bien au-delà de son objectif d'une hausse de prix d'environ 3%.

Les pressions inflationnistes mondiales et l'engorgement des filières de production ont continué de faire grimper les prix à la consommation, estime la banque centrale.

L'économie mexicaine a plongé de 8,5% en 2020, frappée par la pandémie de coronavirus. Le gouvernement estime que l'activité économique rebondira d'environ 6% en 2021, ce qui correspond aux prévisions de la Banque du Mexique.

afp/rp