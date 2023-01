La Banque centrale européenne va relever son taux de dépôt à 3,25 % d'ici le milieu de l'année

Bien que la banque centrale de la zone euro ait relevé ses taux au rythme le plus rapide jamais enregistré, elle n'a pas encore réussi à rapprocher l'inflation de son objectif de 2 %. Les prix ont augmenté de 9,2 % en décembre par rapport à l'année précédente, selon les données officielles de la semaine dernière.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, et son conseil des gouverneurs porteront le taux de dépôt à 2,50 % le 2 février, ont déclaré 55 des 59 économistes interrogés lors du sondage réalisé du 13 au 20 janvier. Ils devraient ensuite procéder à une nouvelle hausse de 50 points de base en mars.

La banque centrale ajoutera ensuite 25 points de base le trimestre prochain avant de faire une pause, ce qui donnera un taux terminal dans le cycle actuel de 3,25 %, son plus haut niveau depuis fin 2008. Dans le sondage de décembre, le taux était estimé à 2,50 % à la fin du mois de mars et on le voyait plafonner à 2,75 %. (Graphique : Sondage Reuters - Perspectives du taux de dépôt de la BCE, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/polling/movakjzjyva/Reuters%20Poll%20-%20ECB%20deposit%20rate%20outlook.png)

Interrogés sur la manière dont les risques pèsent sur leurs prévisions du taux de dépôt final, plus des deux tiers des répondants, 23 sur 33, ont déclaré qu'il était plus probable qu'il finisse plus haut plutôt que plus bas qu'ils ne le prévoient actuellement.

"Le risque est qu'ils soient en fait aussi agressifs qu'ils l'ont prétendu. Lagarde et d'autres ont dit qu'ils sont là pour le long terme et que nous allons augmenter les taux réunion par réunion en 2023", a déclaré Silke Tober du Macroeconomic Policy Institute (IMK).

"C'est un risque très clair mais je pense que ce serait une erreur".

Le taux de refinancement devait augmenter de 50 points de base à 3,00 % la semaine prochaine et atteindre un pic de 3,50 % en mars.

La Réserve fédérale américaine, qui a commencé à relever ses taux plusieurs mois avant la BCE, devrait terminer son cycle de resserrement après une hausse de 25 points de base à chacune de ses deux prochaines réunions de politique générale. Elle devrait ensuite maintenir ses taux stables pendant au moins le reste de l'année, selon un récent sondage Reuters.

HAUSSE DE LA CROISSANCE

Selon le sondage, l'inflation a déjà atteint un sommet dans l'Union européenne, qui compte 20 pays, et va diminuer, mais ne devrait pas atteindre l'objectif de la BCE avant au moins 2025. L'inflation sera en moyenne de 6,0 % cette année et de 2,5 % l'année prochaine, mais elle sera de 2,0 % en 2025.

Un hiver doux jusqu'à présent, la baisse des prix du gaz et les récentes données économiques positives ont permis de revoir à la hausse certaines prévisions de croissance trimestrielle dans le dernier sondage par rapport à l'enquête de décembre.

Bien qu'une récession technique soit toujours prévue - avec une contraction de 0,2 % au dernier trimestre et de 0,3 % pour le trimestre en cours - l'économie devrait maintenant croître de 0,1 % au prochain trimestre plutôt que de stagner. Elle devrait croître de 0,3 % au cours des deux trimestres suivants, selon des médianes inchangées.

Tous les économistes, à l'exception d'un seul, parmi les 36 qui ont répondu à une autre question, ont déclaré qu'il était plus probable que le ralentissement de l'économie de l'Union soit moins profond que prévu.

"Non seulement le risque de récessions sévères, liées à l'énergie, a nettement diminué, mais le sens de la marche des indicateurs avancés, y compris nos données PMI, indique une probabilité croissante d'une reprise de la croissance plus tôt que prévu", a déclaré Ken Wattret de S&P Global.

Pour l'ensemble de cette année, la croissance a été fixée à 0,1 %, un revirement par rapport à la contraction de 0,1 % prévue le mois dernier. En 2024, la croissance devrait être de 1,3 %, soit le même taux que celui prévu en décembre.

(Pour d'autres articles du paquet de sondages Reuters sur les perspectives économiques mondiales à long terme :)