Moscou (awp/afp) - La Banque centrale russe (BCR) a annoncé vendredi relever son taux directeur de 16% à 18% pour tenter de contenir l'inflation, à la hausse du fait en particulier de l'explosion des dépenses militaires dans le budget fédéral.

"L'inflation s'est accélérée et dépasse nettement les prévisions faites en avril par la BCR (...) Pour que l'inflation baisse à nouveau, il faut que la politique monétaire soit encore resserrée", a expliqué la BCR dans un communiqué.

"Les prévisions de la BCR ont été considérablement révisées, y compris la prévision d'inflation pour 2024 qui a été relevée à 6,5-7,0%", poursuit le communiqué, en précisant que la BCR "examinera la nécessité d'une nouvelle augmentation du taux directeur lors de ses prochaines réunions".

Le taux avait été relevé à plusieurs reprises entre l'été et la fin d'année 2023, pour atteindre 16%, dans le but d'enrayer l'inflation qui plombe le pouvoir d'achat des Russes.

La veille de cette décision, le Kremlin s'était dit jeudi préoccupé par le haut niveau de l'inflation en Russie.

"Certains processus inflationnistes sont présents, cela suscite l'inquiétude du gouvernement et de la Banque centrale, donc des mesures sont élaborées. Cibler l'inflation est l'une de nos priorités", avait déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

L'inflation annuelle en Russie a atteint 8,59% en juin sur un an contre 8,3% en mai, selon l'agence nationale des statistiques Rosstat. C'est le niveau le plus élevé depuis février 2023, largement supérieur à l'objectif officiel de 4% affiché par les autorités.

L'explosion des dépenses publiques, liées notamment aux commandes dans le complexe militaro-industriel pour équiper l'armée en Ukraine et aux importantes primes versées aux soldats et à leurs familles, alimente depuis plusieurs mois un cycle de salaires et de dépenses des ménages à la hausse.

Parallèlement, des déficits de main d'oeuvre dans de nombreux secteurs, causés par les départs d'hommes au front et l'exil à l'étranger de centaines de milliers d'autres notamment pour fuir la mobilisation, ont également nourri cette spirale.

Plusieurs dirigeants d'entreprises s'étaient toutefois déjà dits opposés à des hausses du taux directeur, qui pourraient selon eux ralentir l'activité économique.

