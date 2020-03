La Banque d'Angleterre abaisse son taux directeur à un plus bas historique

Londres (awp/afp) - A chaque jour, sa décision monétaire spectaculaire. Après les mesures radicales de la Fed puis le "bazooka" de la BCE, la Banque d'Angleterre a sorti l'artillerie lourde pour contrer le choc économique du coronavirus.

L'institution a annoncé jeudi par surprise l'abaissement de son taux directeur de 0,15 point de pourcentage à 0,1%, un plus bas historique.

La Banque d'Angleterre (BoE) a également décidé d'augmenter son programme de rachat d'actifs de 200 milliards de livres (216 milliards d'euros environ) pour le porter à 645 milliards.

L'institution monétaire a organisé une réunion exceptionnelle jeudi "compte-tenu des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus et des données relatives à l'économie mondiale et nationale, et aux marchés financiers", a expliqué le Comité de politique monétaire (MPC) dans un communiqué.

Jugeant la situation "clairement sans précédent", le nouveau gouverneur de la BOE, Andrew Bailey, qui a pris ses fonctions lundi, a jugé que l'institution ne pouvait se permettre d'attendre la publication de données économiques concernant l'impact de l'épidémie.

"Il sera trop tard", a-t-il expliqué à des journalistes au cours d'une conférence téléphonique émaillée de cris d'enfants en fond sonore, conséquences du travail à la maison.

"Les choses évoluent trop vite" pour attendre la réunion prévue la semaine prochaine, qui reste maintenue à l'agenda, a-t-il ajouté.

Conditions "détériorées"

Soulignant que les conditions de marché se sont "détériorées" ces derniers jours, au Royaume-Uni comme dans la plupart des pays développés, les responsables du MPC ont décidé à l'unanimité de ces nouvelles mesures.

Celles-ci font suite à la baisse de 0,5 point annoncée la semaine dernière par Mark Carney, l'ancien gouverneur de l'institution.

De nombreuses banques centrales tentent depuis plusieurs semaines d'éteindre l'incendie qui prend sur les marchés financiers avec de nombreuses classes d'actifs dans la tourmente: les actions en particulier se sont effondrées tout comme les prix du pétrole.

Mercredi soir, la Banque centrale européenne a annoncé un plan d'"urgence" de 750 milliards d'euros, qualifié de "bazooka" par plusieurs analystes, et la Réserve fédérale américaine a décidé jeudi de faciliter l'accès à des dollars pour plusieurs pays après avoir déjà sabré dans ses taux d'intérêt.

La livre sterling a réagi aux annonces de la Banque d'Angleterre en s'appréciant temporairement face au dollar, au lendemain d'une dégringolade qui l'a vue tomber à un plus bas depuis 1985. Elle est cependant rapidement revenu à son niveau précédent l'annonce.

Vers 17H00 GMT (18H00 à Paris), elle prenait 0,09% à 1,1615 dollar. Au début de l'année, elle évoluait encore au-dessus de 1,30 dollar.

Le nouveau gouverneur de la BoE Andrew Bailey, arrivé à la barre lundi, "et son comité de politique monétaire baissent leurs taux doucement mais sûrement "le temps de trouver la formule gagnante pour le Royaume-Uni", remarque Sébastien Clements, analyste chez OFX.

"Le fait que la Banque d'Angleterre se soit sentie obligée d'annoncer aujourd'hui des mesures de relance supplémentaires - malgré sa réunion qui doit avoir lieu mercredi prochain - souligne son inquiétude quant à la situation et aux perspectives économiques du Royaume-Uni", a de son côté fait observer Howard Archer, analyste pour EY Item Club.

La Banque d'Angleterre n'était pas la seule à se mobiliser jeudi au Royaume-Uni, le ministre de Finances ayant reçu les représentants des organisations syndicales et patronales pour discuter de nouvelles mesures de soutiens aux travailleurs.

