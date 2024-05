Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré jeudi qu'un débat était nécessaire sur la question de savoir quand il était juste que les régulateurs nomment les entreprises sur lesquelles ils enquêtent, alors que l'organisme de surveillance financière britannique poursuit ses projets de "dénonciation" malgré l'opposition du ministère des finances.

La Financial Conduct Authority (FCA) a proposé de nommer les entreprises sur lesquelles elle enquête dès le début, si c'est dans l'intérêt du public, au lieu de le faire après la conclusion de l'enquête, comme c'est le cas actuellement.

Ce projet a suscité une vive opposition de la part du secteur financier et du ministère des finances.

La FCA affirme que cela améliorerait la "dissuasion", mais les entreprises craignent que le fait d'être nommées précocement ne nuise à leur cours boursier et à leur réputation, d'autant plus que les enquêtes peuvent durer de nombreux mois, même si elles se révèlent innocentes.

"Je pense que ce qui doit être débattu et mené à bien, c'est la tension", a déclaré M. Bailey, faisant référence au conflit entre le principe de l'innocence jusqu'à preuve du contraire et la nécessité pour les régulateurs d'éradiquer rapidement les ventes abusives aux consommateurs.

Je pense que nous devons réfléchir à la manière de réconcilier ces deux principes potentiellement contradictoires, plutôt que de dire "vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela". Il y a un problème, nous devrions réfléchir à toutes les façons de résoudre cette tension", a déclaré M. Bailey lors d'une conférence de presse.

Mercredi, la FCA a déclaré aux législateurs qu'elle n'avait pas encore pris de décision finale alors qu'elle examinait les commentaires "sévères" et les critères qu'elle pourrait utiliser pour nommer une entreprise de manière anticipée.

Le ministre des services financiers, Bim Afolami, a déclaré mercredi que la FCA devrait se concentrer sur son rôle principal, qui est d'assurer le bon fonctionnement des marchés, et mettre fin à des propositions telles que la "désignation et la dénonciation", qui envoient de mauvais signaux aux investisseurs internationaux. (Rapport de David Milliken, Andy Bruce et Huw Jones)