La Banque d'Angleterre, au pied au mur pour relever son taux d'intérêt

Londres (awp/afp) - Cette réunion devrait être la bonne: après l'occasion manquée en mai, la Banque d'Angleterre devrait procéder jeudi à une hausse de son taux d'intérêt pour préserver sa crédibilité, et ce malgré les incertitudes du Brexit et des données économiques mitigées.

Selon une majorité d'analystes, le Comité de politique monétaire (MPC) de l'institution devrait ainsi s'accorder pour faire passer le taux directeur de 0,5% à 0,75%, procédant au second relèvement depuis la crise financière internationale, après celui effectué en novembre dernier.

Pour les marchés, cette décision est à tel point acquise que ceux-ci tablent sur une probabilité de 90%, a fait observer Laith Khalaf, analyste pour Hargreaves Lansdown, qui souligne néanmoins que "les marchés ont une piètre performance en matière de prévision de taux".

Justement, avant la réunion de mai dernier, les attentes concernant une hausse étaient si importantes que le gouverneur de la Banque d'Angleterre (BoE), Mark Carney, dont le mandat s'achève l'été prochain, avait dû intervenir publiquement pour doucher les espoirs, que lui-même avait alimenté en février.

Au contraire, le fait qu'il ne soit pas monté au créneau récemment accrédite la thèse que la BoE s'apprête cette fois bel et bien à opérer ce relèvement tant attendu.

L'institution doit dévoiler sa décision à 11H00 GMT, en même temps que ses nouvelles prévisions économiques, avant une conférence de presse de Mark Carney.

Alors que Neil Wilson, analyste pour Markets.com, avertit de l'existence d'"un risque significatif pour la livre si le MPC se dégonfle et refuse de bouger", les analystes de Rabobank, de leur côté, évoquent "un acte de foi" du Comité afin de "maintenir la crédibilité de ses indications".

Car malgré tout, la décision à prendre est loin d'être évidente pour une Banque d'Angleterre confrontée à des incertitudes croissantes concernant le Brexit et à de récentes données économiques en demi-teinte.

Brexit dur

En juin, les ventes au détail au Royaume-Uni ont déçu malgré la Coupe du monde, avec une baisse de 0,5% sur un mois alors qu'une progression était attendue.

Si l'inflation sur un an s'est maintenue en mai et juin à 2,4%, le pays pourrait connaître une croissance de seulement 1,4% en 2018, d'après les dernières prévisions publiées mi-juillet par le Fonds monétaire international qui a abaissé sa précédente estimation de 0,2 point.

En mai, la Banque d'Angleterre avait également révisé ses prévisions de croissance pour 2018 à 1,4%, contre 1,8% précédemment, à cause d'un fort ralentissement de l'activité au premier trimestre.

Heureusement, certains chiffres plus positifs ont aussi été publiés, donnant du grain à moudre aux partisans d'un resserrement monétaire.

Pour la période de trois mois achevée fin mai, le taux de chômage est resté à 4,2%, son plus bas niveau depuis 1975, et les salaires (primes comprises) ont augmenté au rythme de 2,5% sur un an, soit un peu plus vite que l'inflation.

Mais c'est surtout la perspective d'une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne qui inquiète, alors que les négociations patinent et que l'Office national des statistiques a pointé mercredi le fait que le pays soit le seul parmi ceux du G7 dont la croissance a ralenti entre 2016 et 2017.

Rares sont les semaines où la Première ministre Theresa May ne manque de sauver de justesse sa tête, confrontée à des attaques de son propre camp, de la part des partisans d'un Brexit dur, et d'une Union européenne qui ne compte pas lui faciliter la tâche.

A peine avait-elle réussi à faire passer sa feuille de route pour les négociations, après moult péripéties dont la démission de deux ministres pro-Brexit, que le négociateur européen Michel Barnier en a rejeté une des dispositions clés.

afp/rp