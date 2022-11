La Banque d'Angleterre augmente le taux d'escompte de 50 points de base en décembre, pour atteindre un pic à 4,25 % au premier trimestre.

Le ministre des Finances, Jeremy Hunt, a annoncé plus de douleur dans une déclaration financière d'automne la semaine dernière, avec des augmentations d'impôts maintenant et des réductions de dépenses plus loin, donc tout soulagement sur les coûts d'emprunt aurait été bien accueilli par les ménages endettés.

Après avoir ajouté 75 points de base au taux d'escompte plus tôt ce mois-ci, le Comité de politique monétaire ajoutera 50 points de base le 15 décembre, portant le taux à 3,50 %, selon le sondage réalisé du 18 au 22 novembre. Dans un sondage d'octobre, on s'attendait à ce que le taux termine l'année à 3,75 %.

Plus de 75 % des répondants, 43 sur 56, ont opté pour 50 points de base, tandis que 13 ont dit 75.

"Pour ce qui est de pouvoir revenir à 50, je pense que la déclaration d'automne a été suffisante pour calmer certaines craintes de la Banque d'Angleterre concernant les perspectives pour l'année prochaine", a déclaré James Smith chez ING.

Le plan budgétaire de M. Hunt fait suite au coup porté à la réputation fiscale de la Grande-Bretagne par les réductions d'impôts non financées de l'ancien premier ministre Liz Truss, qui ont envoyé la livre à un niveau historiquement bas par rapport au dollar américain et ont forcé la BoE à soutenir les marchés obligataires.

"Quand vous écoutez ce que certains membres du Comité de politique monétaire ont dit, ils ont essayé d'envoyer un signal dovish très fort en novembre et c'était pour essayer d'atténuer un peu la pression sur les prix des marchés. Cela dépend aussi un peu de la Fed", a déclaré Smith d'ING.

Lors de la réunion du 3 novembre, le gouverneur Andrew Bailey a dit aux investisseurs, qui tablaient sur un pic autour de 4,70 %, que leurs paris sur la hausse des taux semblaient trop importants.

La Réserve fédérale américaine a procédé à quatre augmentations consécutives de 75 points de base, mais on s'attendait à ce qu'elle réduise le rythme à 50 points de base le mois prochain.

La décision de la BoE en décembre sera suivie d'une autre hausse de 75 points de base au cours de ses deux réunions du trimestre prochain, le sondage suggérant que la Banque fera ensuite une pause à 4,25 %, ce qui correspond au taux final donné le mois dernier.

Mais lorsqu'on leur a demandé quel était le risque lié à leur prévision du taux final, 15 ont répondu qu'il serait plus tardif et plus élevé que prévu et sept ont répondu qu'il serait plus précoce et plus bas.

Le dilemme de la Banque est que l'inflation est plus de cinq fois supérieure à l'objectif de 2 % qu'elle s'est fixé - 11,1 % en octobre - et qu'elle ne devrait pas atteindre cet objectif avant au moins 2025, et pourtant elle augmente les taux d'intérêt alors que le pays entre en récession.

Les Britanniques ont été frappés par la flambée des prix de l'énergie à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, par la hausse des prix des denrées alimentaires au rythme le plus rapide depuis 1980 et par les perturbations des chaînes d'approvisionnement exacerbées par le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

À la question de savoir combien de temps il faudra avant que la crise du coût de la vie ne s'atténue de manière significative, six ont répondu que ce serait entre 6 et 12 mois, tandis que dix ont dit que ce serait entre 1 et 2 ans. Une personne a dit que ce serait plus de deux ans.

Interrogés sur la probabilité d'une récession dans un délai d'un an, les répondants au sondage ont donné une réponse médiane de 90 %, soit une nette augmentation par rapport aux 75 % donnés en octobre.

Les prévisions trimestrielles du produit intérieur brut (PIB) ont corroboré ce chiffre, l'économie devant se contracter de 0,4 % ce trimestre et le suivant et de 0,3 % au trimestre suivant. Une contraction de 0,2 % était prévue pour le trimestre dernier.

L'année prochaine, l'économie devrait se contracter de 0,9 %, tandis qu'en 2024, elle progressera de 0,9 %, selon l'opinion médiane du sondage réalisé auprès de 60 économistes.

L'inflation culminera à 10,7 % ce trimestre, selon le sondage. Elle diminuera ensuite progressivement, tombant à 10,0 % le trimestre prochain, puis à 7,7 %, 6,5 % et 4,5 % les trimestres suivants.

