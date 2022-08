La Banque d'Angleterre augmente ses taux le plus souvent depuis 1995, alors qu'une longue récession menace.

Sous le coup de la flambée des prix de l'énergie provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le comité de politique monétaire de la BoE a voté à 8 contre 1 une augmentation d'un demi-point de pourcentage du taux d'escompte, qui passe de 1,25 % à 1,75 %, son niveau le plus élevé depuis fin 2008.

Cette hausse de 50 points de base était attendue par la plupart des économistes interrogés par Reuters, les banques centrales du monde entier s'efforçant de contenir la flambée des prix.

Silvana Tenreyro, membre du MPC, a voté seul pour une augmentation plus faible de 25 points de base.

La BoE a averti que la Grande-Bretagne était confrontée à une récession avec une baisse de la production de 2,1 % du pic au creux de la vague, semblable à celle des années 1990, mais bien moins importante que le coup porté par le COVID-19 et le ralentissement causé par la crise financière mondiale de 2008-2009.

L'économie commencerait à se contracter au dernier trimestre de 2022 et se contracterait pendant toute l'année 2023, ce qui en ferait la plus longue récession depuis l'après-crise financière mondiale.

Dans le cadre de ce ralentissement, l'inflation des prix à la consommation devrait atteindre un pic de 13,3 % en octobre - le plus élevé depuis 1980 - en raison principalement de la flambée des prix de l'énergie consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les ménages seraient alors confrontés à deux années consécutives de baisse de leur revenu disponible, la plus forte compression depuis le début de ces statistiques en 1964.

L'inflation britannique des prix à la consommation a atteint 9,4 % en juin, son plus haut niveau depuis 40 ans, soit plus de quatre fois l'objectif de 2 % de la BoE, ce qui a déclenché des actions industrielles et mis la pression sur le successeur de Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique pour qu'il apporte un soutien supplémentaire.

La BoE avait précédemment prévu que l'inflation culminerait à plus de 11 % et que la croissance de l'économie britannique serait quasi nulle avant 2025 au plus tôt.

Dans ses nouvelles prévisions, la BoE voit l'inflation retomber à 2 % d'ici deux ans, alors que le coup porté à l'économie se répercute sur la demande.

La banque centrale britannique a maintenant augmenté ses taux six fois depuis décembre, mais le mouvement de jeudi était le plus important depuis 1995.

La pression exercée sur le gouverneur Andrew Bailey et ses collègues pour qu'ils procèdent par étapes plus importantes s'est intensifiée après les récentes hausses importantes des taux par la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale européenne et d'autres banques centrales.

Ces mouvements ont affaibli la valeur de la livre, ce qui peut accroître l'inflation.

La BoE a répété qu'elle était prête à agir avec force si nécessaire pour endiguer des pressions inflationnistes plus persistantes.

Mais elle a souligné qu'il existait des incertitudes "extrêmement importantes" concernant l'économie - qui pourraient rendre le ralentissement plus ou moins sévère que ses prévisions de base - et qu'elle jugerait de ses prochaines actions en fonction de l'évolution des événements.

"La politique n'est pas sur une trajectoire préétablie", a déclaré la BoE. "L'ampleur, le rythme et le calendrier de toute nouvelle modification du taux d'escompte refléteront l'évaluation par le Comité des perspectives économiques et des pressions inflationnistes."

En plus de tout le reste, le bilan de la BoE en matière de lutte contre l'inflation a été remis en question par Liz Truss, la favorite pour être le prochain premier ministre britannique.

Elle souhaite définir "une direction claire du voyage" pour la politique monétaire et revoir le mandat de la BoE.

La BoE a déclaré qu'elle prévoyait de commencer à vendre son énorme stock d'obligations d'État, avec des ventes actives d'environ 10 milliards de livres par trimestre, peu après sa prochaine réunion à la mi-septembre.

Les avoirs en gilt ont atteint un pic de 875 milliards de livres en décembre et sont depuis tombés à 844 milliards de livres après que la BoE a cessé de réinvestir le produit des obligations arrivant à échéance en février.

(Rapports de David Milliken et William Schomberg)

