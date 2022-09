La Banque d'Angleterre décale sa décision de politique monétaire

Londres (awp/afp) - La Banque d'Angleterre a annoncé que sa réunion de politique monétaire, dont la décision devait être publiée jeudi en pleine flambée d'inflation au Royaume-Uni, allait être décalée d'une semaine, en réaction au décès de la reine Elizabeth II.

"Etant donné la période de deuil national au Royaume-Uni, la réunion de septembre du Comité de politique monétaire a été retardée d'une semaine. La décision sera annoncée le 22 septembre à midi", indique un communiqué de la Banque vendredi.

Le deuil national, annoncé par le gouvernement britannique, doit durer jusqu'aux funérailles, prévues dans une dizaine de jours.

Au lendemain du décès d'Elizabeth II, des manifestations sportives et culturelles ont été annulées, des grands magasins ont décidé de garder porte close, et cheminots et postiers ont suspendu leurs grèves prévues face à la crise du coût de la vie.

La fédération syndicale TUC, qui devait tenir sa conférence annuelle à partir de dimanche pour quatre jour à Brighton, au sud de l'Angleterre, sous le signe de la crise du coût de la vie, l'a quant à elle reportée à une date encore non déterminée.

La Banque d'Angleterre est d'ailleurs attendue à ce sujet: engagée depuis fin 2021 dans une remontée de ses taux d'intérêts, elle peine pour l'instant à endiguer l'inflation britannique, la plus élevée des pays du G7 à plus de 10%.

La nouvelle Première ministre Liz Truss a annoncé jeudi un plan d'aides massif pour les ménages et les entreprises britanniques face à l'envolée des coûts de l'énergie, qui se traduira notamment par un plafond des factures à 2.500 livres par an pour un ménage moyen.

