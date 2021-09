La Banque d'Angleterre déclare que la Grande-Bretagne pourra, le cas échéant, anticiper les règles relatives aux capitaux sur les crypto-monnaies.

Le vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre, Sam Woods, a déclaré jeudi qu'il anticiperait les règles mondiales si nécessaire, afin d'éviter que les banques britanniques ne s'exposent fortement aux crypto-monnaies sans disposer d'un capital suffisant.

Le comité mondial de Bâle des régulateurs bancaires a commencé à travailler sur les exigences de capital pour les banques qui détiennent des cryptoactifs comme le bitcoin, proposant des charges punitives qui, selon les créanciers, rendraient leur implication dans le secteur prohibitive.

Woods a déclaré que la communauté réglementaire commençait à avoir une meilleure prise sur le secteur des crypto-monnaies et que les propositions de Bâle étaient "assez raisonnables".

"À ce stade, nos banques n'ont pas d'exposition matérielle à la crypto, mais vous pouvez voir au fil du temps, il y a un appétit des investisseurs et pas seulement des particuliers, mais aussi des investisseurs institutionnels pour avoir un peu de ces choses", a déclaré Woods à Reuters.

"Certaines des banques ont annoncé des plans pour fournir des services auxiliaires à cet égard. Cela peut être OK, mais à mesure que cela se développe et si cela devient quelque chose d'important, nous allons devoir nous assurer que le traitement des capitaux est assez robuste."

Le secteur de la crypto est en pleine croissance, mais Bâle peut prendre des années pour adopter des normes qui doivent ensuite être mises en œuvre par des membres comme la Grande-Bretagne, l'Union européenne et les États-Unis.

"Nous ne voudrions pas empêcher les entreprises de faire des choses qui ont un sens commercial, mais nous adopterions un point de vue très conservateur sur le traitement des capitaux, et si nécessaire, nous ferions donc de l'anticipation, peut-être pas exactement de la même manière, mais nous mettrions en place certaines mesures de capital", a déclaré Woods.

"Ce n'est pas encore un problème".

L'ÉCHÉANCE SE DÉPLACE

Par ailleurs, les derniers éléments des normes de Bâle plus strictes en matière de fonds propres, convenues à la suite de la crise financière mondiale il y a plus de dix ans, n'ont pas encore été mis en œuvre après avoir été reportés d'un an, à janvier 2023, pour permettre aux banques de se concentrer sur la gestion de la COVID.

La nouvelle date limite semble désormais incertaine, car l'Europe, la Grande-Bretagne et les États-Unis doivent encore finaliser la manière dont ces derniers éléments seront mis en œuvre dans la pratique.

M. Woods a déclaré qu'il n'était "pas certain" que l'échéance de janvier 2023 soit respectée, étant donné que "les calendriers changent".

"Il y a toujours la question de savoir ce que cela signifie au premier janvier 2023, que vous avez publié vos règles, cela signifie-t-il que les entreprises les ont intégrées dans leurs systèmes ? Nous allons nous aligner sur les autres et il n'y aura pas de retard important", a-t-il déclaré.

Les banques de l'UE souhaitent que certaines des règles soient assouplies, mais la Grande-Bretagne, elle, ne les édulcorera pas, a déclaré M. Woods.

"Notre approche primordiale est que nous soyons et soyons perçus comme un acteur solide de la mise en œuvre des normes internationales", a déclaré M. Woods. (Reportage de Huw Jones ; édition de Rachel Armstrong et Hugh Lawson)