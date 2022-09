La Banque d'Angleterre devrait proposer des crédits bon marché pour les investissements verts - groupe de réflexion

La New Economics Foundation a déclaré que les projets verts dont les coûts de démarrage sont élevés - tels que les parcs éoliens et solaires, l'isolation des maisons et les bornes de recharge des voitures électriques - risquaient d'être perdus au profit de plans d'affaires à forte intensité de carbone qui nécessitent moins d'emprunts.

"Notre capacité à réduire les émissions assez rapidement pour éviter une catastrophe climatique et réduire notre dépendance au pétrole et au gaz volatils est menacée lorsque les taux d'intérêt augmentent. L'octroi ciblé de prêts moins chers pour des projets qui nous éloigneront des combustibles fossiles dangereux devrait être une évidence", a déclaré Lukasz Krebel, économiste de la NEF.

La BoE a augmenté les taux d'intérêt de 0,1 % à 1,75 % depuis décembre, et les marchés financiers pensent que les taux pourraient atteindre plus de 4 % au milieu de l'année prochaine.

La Grande-Bretagne a besoin de 140 milliards de livres (162 milliards de dollars) d'investissements verts entre 2023 et 2027 pour atteindre les objectifs "net-zéro", a estimé le NEF, sur la base des données de l'Office for Budget Responsibility et de la Climate Change Commission du gouvernement britannique.

Au début de la pandémie de COVID-19, le programme de financement à terme de la BoE offrait aux banques des financements bon marché sur quatre ans contre nantissement si elles prêtaient à leur tour davantage aux petites et moyennes entreprises.

Plus de 192 milliards de livres de prêts ont été accordés dans le cadre de ce programme.

"Nous proposons que la Banque, avec le soutien du Trésor, rende simplement le TFS plus vert, le rende permanent et l'étende", a déclaré le NEF.

Une utilisation d'un TFS plus vert serait de permettre aux banques d'émettre des prêts sans intérêt pour financer la modernisation des bâtiments avec des pompes à chaleur, des panneaux solaires et des éoliennes domestiques.

"Pour pousser les taux d'intérêt sur les prêts de modernisation vers zéro, une combinaison d'un taux d'intérêt négatif facturé aux banques dans le cadre du TFS vert, et de garanties de prêt partielles par le Trésor, similaires aux programmes pandémiques, pourrait être utilisée", a déclaré le NEF.

(1 $ = 0,8667 livre)