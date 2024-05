La Banque d'Angleterre devrait faire un pas de plus vers sa première baisse de taux d'intérêt en quatre ans jeudi, alors que l'inflation diminue, mais sera probablement prudente avant de signaler qu'une baisse est imminente.

La banque centrale devrait maintenir son taux d'intérêt de référence pour une sixième réunion consécutive à 5,25 % - le plus élevé depuis 2008 - après ses discussions de mai sur la politique monétaire.

La grande question pour les investisseurs est de savoir si la BoE laisse entendre qu'une baisse pourrait intervenir en juin - alors que la Banque centrale européenne a déjà signalé qu'elle réduirait les coûts d'emprunt - ou si, à l'instar de la Réserve fédérale américaine, elle attend plus longtemps.

Paula Bejarano Carbo, économiste à l'Institut national de recherche économique et sociale, a déclaré : "Nous considérons qu'il est raisonnable de continuer à faire preuve de prudence", en citant les augmentations de salaires toujours fortes sur le marché de l'emploi britannique et l'incertitude concernant le conflit au Moyen-Orient.

Les marchés financiers tablent sur une première baisse des taux de la BoE d'un quart de point seulement en août et une autre en novembre ou décembre, portant le taux d'escompte à 4,75 %, suivie d'autres baisses en 2025.

Mais les investisseurs ont parié de plus en plus ces derniers jours sur la possibilité d'une décision plus rapide. Mercredi, les marchés des contrats à terme sur les taux d'intérêt tablaient sur une probabilité de 50 % pour une baisse en juin.

Matthew Swannell, économiste britannique chez BNP Paribas, a déclaré que la BoE avait découvert au cours des deux dernières années que les changements de taux étaient plus lents à avoir un impact sur l'inflation que par le passé, et qu'elle souhaitait probablement agir relativement rapidement pour les réduire maintenant, étant donné que l'inflation globale est susceptible de plonger sous son objectif de 2 % prochainement.

Mais la BoE serait probablement réticente à envoyer un signal explicite sur le calendrier d'une première réduction jeudi, a-t-il déclaré.

"Nous ne nous attendons pas à ouvrir les minutes et à les voir donner des indications de type BCE", a déclaré M. Swannell.

Il prévoit que le taux d'escompte sera abaissé trois fois à 4,5 % d'ici la fin de l'année 2024, à partir de juin.

Une décision rapide serait la bienvenue pour le Premier ministre Rishi Sunak, qui a déclaré aux électeurs que l'économie était en train de prendre un tournant, mais qui a du mal à contenir l'avance du parti travailliste dans les sondages d'opinion, alors que des élections sont prévues cette année.

MESSAGES POUR LES MARCHÉS

Si la BoE signale une accélération de la baisse des taux d'intérêt, le résultat du vote de jeudi pourrait être déterminant.

Les membres du comité de politique monétaire de la BoE voteront probablement à 8 contre 1 pour une deuxième fois consécutive afin de maintenir le taux d'escompte, selon la plupart des économistes interrogés par Reuters.

Mais certains ont déclaré que le gouverneur adjoint Dave Ramsden pourrait rejoindre Swati Dhingra qui a jusqu'à présent voté seule en faveur d'une baisse.

Ramsden a déclaré le mois dernier que l'inflation pourrait s'avérer plus faible que les prévisions de la BoE, bien que l'économiste en chef Huw Pill ait averti que les réductions de taux étaient encore loin.

La croissance des salaires et l'inflation des prix des services d'environ 6 % restent plus élevées qu'aux États-Unis ou dans la zone euro, même si la croissance économique britannique est plus lente.

La nouvelle projection d'inflation de la BoE pourrait également contenir un message : si elle abaisse considérablement les prévisions à deux et trois ans, les investisseurs l'interpréteront comme un signal indiquant qu'ils prévoient trop peu de baisses de taux d'intérêt.

Les prévisions d'inflation de la BoE sont basées sur les prix du marché avant les réunions du comité de politique monétaire.

M. Bailey et d'autres responsables tiendront une conférence de presse à 11h30 GMT, une demi-heure après l'annonce de la décision sur les taux, des minutes de la réunion de mai et des dernières prévisions.