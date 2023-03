La Banque d'Angleterre doit décider la semaine prochaine si elle interrompt sa longue série de hausses des taux d'intérêt ou si elle les augmente à nouveau, probablement pour la dernière fois, malgré l'inquiétude des investisseurs quant à la manière dont les banques américaines et européennes font face à la hausse des coûts d'emprunt.

La BoE a signalé en février qu'elle se rapprochait d'une pause et la plupart des économistes interrogés cette semaine par Reuters ont déclaré qu'elle opterait probablement pour une onzième hausse de taux consécutive jeudi, ce qui représenterait la fin d'un cycle de resserrement entamé à la fin de l'année 2021.

Une hausse de 25 points de base porterait le taux d'escompte à 4,25 %, niveau auquel la plupart des économistes estiment qu'il restera au moins un an.

Mais les investisseurs ont commencé à douter de l'appétit de la BoE pour d'autres hausses de taux ces derniers jours, en raison des inquiétudes croissantes concernant le secteur bancaire mondial.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré vendredi que les traders mettaient une chance sur deux que la BoE maintienne le taux d'escompte à 4 % la semaine prochaine. Il y a une semaine, les chances d'une pause n'étaient que de 10 %.

Depuis lors, le créancier américain Silicon Valley Bank s'est effondré, la chute du cours de l'action de Credit Suisse a contraint la banque centrale suisse à injecter des liquidités d'urgence et, jeudi, de grandes banques américaines ont injecté des fonds dans First Republic Bank.

Les économistes d'Investec ont déclaré que les turbulences sur les marchés les avaient amenés à changer leur avis sur la décision de la BoE, qui est restée inchangée.

"À notre avis, une pause semble être le résultat le plus probable, bien que cela n'implique pas nécessairement que le resserrement soit terminé", ont-ils déclaré dans une note aux clients.

La BoE a été la première grande banque centrale à commencer à relever ses taux en décembre 2021 et elle pourrait être la deuxième à interrompre sa course après la Banque du Canada au début du mois.

En février, la BoE a baissé le langage qu'elle utilisait auparavant pour montrer qu'elle était prête à continuer à augmenter fortement ses taux.

L'inflation britannique devrait chuter cette année après avoir atteint en octobre 11,1 %, son plus haut niveau depuis 41 ans, des signes de ralentissement de la croissance des salaires ont été observés et l'économie devrait se contracter en 2023, même si certains signes de reprise ont été observés.

"TOUCH AND GO" (TOUCHER ET PARTIR)

Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré qu'ils pensaient toujours que le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, et ses collègues relèveraient les taux une fois de plus la semaine prochaine, de 25 points de base, après que la Banque centrale européenne a poussé ses taux directeurs d'un demi-point de pourcentage jeudi, malgré les bouleversements du secteur financier.

"La décision prise lors de la réunion sera toutefois incertaine et dépendra de la poursuite de la stabilisation des marchés financiers d'ici à la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine", ont-ils déclaré.

Les investisseurs s'attendent à une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale américaine mercredi, un jour avant l'annonce de la BoE.

Quarante-deux des 47 économistes interrogés par Reuters entre le 13 et le 16 mars s'attendaient à ce que la BoE annonce une hausse de 25 points de base, maintienne le taux d'escompte à 4,25 % pendant au moins un an, puis l'abaisse.

Le sondage a également montré que l'inflation, qui s'est établie à 10,1 % en janvier, soit plus de cinq fois l'objectif de 2 % de la BoE, devrait atteindre en moyenne 6,6 % en 2023 et 2,4 % en 2024. Les données officielles sur l'inflation de février sont attendues mercredi.

Le produit intérieur brut devrait se contracter de 0,5 % en 2023 - avec une récession qui s'étendrait sur les trois premiers trimestres de cette année - avant d'augmenter de 0,8 % l'année prochaine.

La plupart des réponses au sondage ont été soumises avant la déclaration budgétaire de mercredi du ministre des finances Jeremy Hunt, qui a annoncé environ 20 milliards de livres de dépenses supplémentaires et de réductions d'impôts pour l'exercice financier 2023/24 qui commence le mois prochain.

Les prévisionnistes budgétaires britanniques ont prédit que l'économie se contracterait de 0,2 % en 2023, ce qui est moins grave que la contraction de 1,4 % qu'ils avaient envisagée précédemment.