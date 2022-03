La Banque d'Angleterre esquisse une approche réglementaire des crypto-monnaies

Les crypto-monnaies ont été placées sous le feu des projecteurs de la réglementation, car elles pourraient être utilisées pour contourner les sanctions financières imposées à la Russie depuis son invasion de l'Ukraine.

"Bien qu'il soit peu probable que les cryptoactifs offrent un moyen réalisable de contourner les sanctions à l'échelle actuelle, la possibilité d'un tel comportement souligne l'importance de veiller à ce que l'innovation dans les cryptoactifs soit accompagnée de cadres de politique publique efficaces pour ... maintenir une confiance et une intégrité plus larges dans le système financier", a déclaré le Comité de politique financière de la BoE dans un communiqué jeudi.

Les crypto-actifs, tels que le bitcoin et l'éther, sont largement non réglementés car ils se situent en dehors de ce que l'on appelle le périmètre réglementaire et un changement de loi serait nécessaire pour les faire entrer dans le champ d'application complet des règles britanniques en matière de valeurs mobilières, une étape que le ministère britannique des finances envisage.

Le FPC a déclaré que les risques directs de la crypto-monnaie pour la stabilité financière étaient actuellement limités, mais si le rythme de croissance récent se maintient, il y aurait des risques à l'avenir.

Le secteur a décuplé à l'échelle mondiale entre début 2020 et novembre 2021, et atteint désormais 1 700 milliards de dollars, soit 0,4 % des actifs financiers mondiaux, avec plus de 17 000 jetons de crypto-monnaies différents en circulation.

La réglementation du secteur devrait être basée sur "l'équivalence", ce qui signifie que les services financiers liés aux crypto-monnaies qui remplissent une fonction similaire aux services financiers existants devraient être soumis aux mêmes lois, a déclaré le CPE.

Jusqu'à ce que les crypto-actifs soient entièrement placés sous le filet réglementaire, la BoE se concentre sur la garantie que les risques liés aux crypto-actifs sont contrôlés dans le secteur bancaire. Le gouverneur adjoint de la BoE, Sam Woods, a écrit aux créanciers jeudi, notant l'intérêt croissant des banques et des sociétés d'investissement pour ce secteur.

Les risques liés aux crypto-monnaies doivent être "pleinement pris en compte" par les conseils d'administration des banques et celles-ci devront probablement adapter leurs stratégies et systèmes de gestion des risques existants, leur a dit M. Woods.

"Nous nous attendrions également à ce que les entreprises discutent du traitement prudentiel proposé des expositions aux crypto-actifs avec leurs superviseurs", a déclaré Woods en référence au montant de capital nécessaire pour couvrir les pertes éventuelles.

Le FPC a déclaré qu'un stablecoin majeur, c'est-à-dire un cryptoasset adossé à une monnaie fiduciaire ou à un autre actif, qui ne dispose pas d'un système de garantie des dépôts ou d'un régime de liquidation en cas de problème, pourrait encore "répondre à ses attentes" à condition qu'il existe un cadre réglementaire pour atténuer les risques.

"Le FPC juge qu'un stablecoin systémique adossé à un dépôt auprès d'une banque commerciale introduirait des risques indésirables pour la stabilité financière", a-t-il ajouté.

La BoE et la Financial Conduct Authority effectueront d'autres travaux sur les règles applicables aux stablecoins et consulteront un "modèle" réglementaire pour les stablecoins systémiques en 2023, a déclaré le FPC.