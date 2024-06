La banque centrale britannique semble bien partie pour maintenir ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 16 ans, soit 5,25 %, alors que les pressions inflationnistes sous-jacentes s'avèrent persistantes, privant ainsi le Premier ministre Rishi Sunak d'un coup de pouce bien nécessaire avant les élections du 4 juillet.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a ouvert la porte au début du mois dernier à une baisse des taux, se disant "optimiste sur le fait que les choses évoluent dans la bonne direction" et déclarant qu'une baisse des taux en juin était envisageable, même si ce n'était pas un fait accompli.

Toutefois, bien que les données publiées mercredi montrent que l'inflation globale est revenue en mai à l'objectif de 2 % de la BoE pour la première fois en près de trois ans - atteignant ainsi son but plus rapidement qu'aux États-Unis ou dans la zone euro - la situation à moyen terme est désormais moins rassurante.

L'inflation des prix des services a moins baissé que ce que la BoE avait prévu lors de sa dernière réunion (5,7 % au lieu de 5,3 %) et la croissance des salaires dans le secteur privé est presque deux fois supérieure au taux que la BoE juge compatible avec une inflation de 2 %.

Le mois dernier, la banque centrale a prévu que l'inflation atteindrait environ 2,6 % d'ici la fin de l'année, l'effet des récentes réductions des factures d'énergie réglementées des ménages s'estompant.

Aucun des 65 économistes interrogés par Reuters la semaine dernière n'a déclaré s'attendre à ce que la BoE suive l'exemple de la Banque centrale européenne et réduise ses taux ce mois-ci, le prochain communiqué du 1er août étant de loin la date la plus probable pour le début d'un cycle d'assouplissement.

Au lieu de cela, on s'attend à une répétition de la division du vote de mai (7-2), lorsque le gouverneur adjoint Dave Ramsden et le membre externe du comité de politique monétaire Swati Dhingra ont voté en faveur d'une réduction d'un quart de point.

"Nous pensons que la Banque d'Angleterre attend des données plus rassurantes ... soit sous la forme d'une modération plus décisive de l'IPC des services, soit avec tous les autres signaux plus généraux ... pointant dans une direction plus douce", a déclaré Victoria Clarke, économiste en chef pour le Royaume-Uni chez Santander.

Alors que le chômage est à son plus haut niveau depuis deux ans et demi (4,4 %), la croissance économique de cette année a été raisonnable par rapport à la faiblesse récente de la Grande-Bretagne.

Les marchés financiers doutent d'une baisse des taux en août. Mercredi, ils n'ont évalué que 30 % des chances, avec une première mesure plus probable en septembre et un risque de retard jusqu'en novembre, similaire aux attentes de la Réserve fédérale américaine.

Quoi qu'il en soit, toute baisse risque d'arriver trop tard pour M. Sunak, dont le parti conservateur accuse un retard d'environ 20 points sur le parti travailliste de l'opposition dans les sondages préélectoraux.

Alors que M. Sunak s'est félicité de la baisse de l'inflation depuis son entrée en fonction en octobre 2022, alors qu'elle atteignait 11,1 %, son plus haut niveau depuis 41 ans, le parti travailliste attribue les taux hypothécaires élevés à la mauvaise gestion économique de la précédente dirigeante des conservateurs, Liz Truss.

Depuis le début de la campagne électorale, la BoE s'est imposée une période de silence, annulant les événements publics.

Avant cela, l'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, avait qualifié de "mal avisée" l'attention excessive portée à une baisse des taux en juin, mais lui-même et le sous-gouverneur Ben Broadbent - qui quittera ses fonctions à la fin du mois - ont déclaré qu'une baisse des taux au cours de l'été était possible.

La BoE a commencé à relever ses taux en décembre 2021, plus tôt que les autres grandes banques centrales, et ceux-ci ont atteint leur niveau maximal actuel en août 2023. (Reportage de David Milliken ; Rédaction de Kirsten Donovan)