La Banque d'Angleterre prévoit plus de 30 milliards de livres de pertes annuelles liées au QE

La BoE a commencé à acheter des obligations d'État en 2009 et la taille du programme QE a atteint un pic de 895 milliards de livres en décembre 2021, dont 20 milliards de livres d'obligations d'entreprises.

Selon les termes convenus au départ, le ministère britannique des finances reçoit tous les bénéfices de l'assouplissement quantitatif, mais doit compenser la BoE pour toute perte.

Depuis 2009, la BoE a versé au gouvernement britannique 123 milliards de livres, ce qui représente la différence entre les intérêts que la BoE a reçus sur ses avoirs en obligations et les intérêts quasi nuls qu'elle a versés aux banques qui ont déposé des liquidités auprès de la BoE.

Maintenant que la BoE augmente le taux d'intérêt qu'elle verse aux banques, ces flux ont commencé à s'inverser. Le mois dernier, le ministère des finances britannique a versé 828 millions de livres à la BoE pour couvrir les pertes liées au QE.

Ce coût est appelé à croître rapidement. La semaine dernière, l'Office for Budget Responsibility de Grande-Bretagne, l'organisme de surveillance budgétaire du pays, a prévu que le gouvernement devrait payer à la BoE 133 milliards de livres jusqu'à la fin du mois de mars 2028, effaçant ainsi les bénéfices antérieurs du ministère des finances.

La BoE a mis à jour ses propres projections mardi sous la forme d'un graphique dans un rapport trimestriel sur ses achats d'actifs.

Celui-ci montrait des flux de trésorerie nets annuels projetés du Trésor britannique vers la BoE de plus de 30 milliards de livres en 2023 et 2024 - à peu près en ligne avec les projections de l'OBR, qui sont basées sur des années fiscales et utilisent des hypothèses différentes.

Jusqu'en 2033, la perte nette cumulée du programme d'assouplissement quantitatif pourrait aller de moins de 50 milliards de livres à près de 200 milliards de livres, en fonction de l'évolution des taux d'intérêt, selon les projections.

Deux anciens gouverneurs adjoints de la BoE ont déclaré que la BoE devrait envisager de payer aux banques des intérêts sur une partie seulement des dépôts qu'elles détiennent à la BoE afin de limiter les pertes.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que le système actuel permet de garantir que les hausses de taux sont correctement transmises à l'économie au sens large.

La BoE a cessé de réinvestir le produit des gilts arrivés à échéance de ses 875 milliards de livres de gilt QE en février, et ce mois-ci, elle a commencé à vendre activement des gilts.

(1 $ = 0,8411 livre)