La Banque d'Angleterre rate l'objectif de vente aux enchères de gilts pour la première fois.

La BoE est la seule grande banque centrale à vendre activement des obligations d'État aux investisseurs en plus de laisser les avoirs d'assouplissement quantitatif (QE) arriver passivement à échéance, et son programme de vente a attiré l'attention internationale.

Les avoirs en gilt QE de la banque s'élèvent maintenant à 825 milliards de livres, en baisse de 50 milliards de livres par rapport à leur pic de décembre 2020.

La BoE a commencé les ventes de QT en novembre après un retard causé par l'agitation du mini-budget, et a vendu 6 milliards de livres de gilts à court et moyen terme en novembre et décembre.

Au cours des trois premiers mois de 2023, elle prévoit de vendre 9,75 milliards de livres de gilts à court, moyen et long terme.

Au total, la banque centrale cherche à réduire ses avoirs en gilts de 80 milliards de livres sur 12 mois, répartis à parts à peu près égales entre les ventes fermes et les gilts arrivant à échéance.

Lors de la vente aux enchères de jeudi pour vendre des gilts ayant une échéance de trois à sept ans, la BoE a reçu des offres pour un total de 713 millions de livres mais n'en a accepté que pour 621 millions de livres, soit moins que les 650 millions de livres qu'elle souhaitait vendre.

"La Banque a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas allouer 28,8 millions de livres d'offres dans l'opération d'aujourd'hui", a déclaré la BoE. Elle a ajouté que les ventes manquées seraient rattrapées lors de futures adjudications.

Plus tôt jeudi, avant l'enchère, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré à un panel de parlementaires qu'il n'avait vu aucune preuve de perturbation du marché suite aux ventes de QT de la banque centrale.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles la BoE n'a pas vendu la totalité des gilts, un porte-parole de la banque centrale a refusé de donner une raison spécifique mais a souligné les règles publiées régissant le processus de vente.

Selon les termes de son programme d'enchères QT, la BoE a la possibilité de vendre moins que le montant prévu lors d'une enchère particulière si elle reçoit des offres peu attrayantes.

Les obligations d'État britanniques à court terme ont chuté après l'adjudication, poussant la prime sur les gilts à cinq ans par rapport aux obligations allemandes à augmenter de 7 points de base sur la journée.

(1 $ = 0,8232 livre)