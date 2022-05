La Banque d'Angleterre relève ses taux à 1% malgré le risque de récession

La Banque d'Angleterre a augmenté les taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 2009 jeudi, d'un quart de point à 1 % pour contrer l'inflation qui dépasse maintenant 10 %, même si elle a envoyé un avertissement que la Grande-Bretagne risque de tomber en récession.

Les neuf responsables de la fixation des taux de la BoE ont voté par 6 voix contre 3 pour la hausse de 0,75 %, Catherine Mann, Jonathan Haskel et Michael Saunders demandant une augmentation plus importante, à 1,25 %, afin d'éliminer le risque que la poussée d'inflation s'incruste dans l'économie.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un vote plus dovish de 8 contre 1 en faveur d'une augmentation des taux à 1 %, un des responsables politiques s'opposant à une hausse.

La livre a baissé d'environ un cent par rapport au dollar américain pour atteindre un peu moins de 1,245 $. Les rendements des obligations d'État britanniques ont brièvement bondi mais sont rapidement retombés à leur niveau le plus bas de la journée, les investisseurs digérant la déclaration de politique générale de la BoE.

Les banques centrales se démènent pour faire face à une poussée d'inflation qu'elles ont décrite comme transitoire lorsqu'elle a commencé avec la réouverture post-COVID de l'économie mondiale, avant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie ne fasse exploser les prix de l'énergie.

La BoE a déclaré qu'elle s'inquiétait également de l'impact des politiques de verrouillage de la Chine en cas de pandémie, qui menacent de frapper à nouveau les chaînes d'approvisionnement et d'ajouter aux pressions inflationnistes.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'un demi-point de pourcentage pour les porter dans une fourchette de 0,75 à 1,0 %, sa plus forte augmentation depuis 2000, et le président de la Fed, Jay Powell, a déclaré que d'autres hausses de 50 points de base étaient sur la table pour les deux prochaines réunions.

La décision de la BoE représente sa quatrième hausse de taux consécutive depuis décembre - la hausse la plus rapide des coûts d'emprunt en 25 ans - et elle a durci son message concernant de nouvelles hausses, malgré ses inquiétudes quant à un fort ralentissement économique.

La BoE a déclaré que la plupart des responsables politiques pensaient qu'"un certain degré de resserrement supplémentaire de la politique monétaire pourrait encore être approprié dans les mois à venir".

Elle a abandonné le mot "modeste" pour décrire l'ampleur des hausses de taux à venir.

Une division est apparue au sein du Comité de politique monétaire, deux membres estimant que les orientations étaient trop fortes, compte tenu des risques pour la croissance.

Les groupes d'entreprises ont exprimé leur inquiétude quant à la décision de jeudi.

"La décision de relever les taux d'intérêt va susciter une inquiétude considérable parmi les ménages et les entreprises, étant donné la détérioration rapide des perspectives économiques et les pressions croissantes sur les coûts", a déclaré Suren Thiru, responsable de l'économie à la British Chambers of Commerce.

L'INFLATION VA DÉPASSER LES 10

L'inflation britannique des prix à la consommation a atteint un niveau record de 7 % en mars, soit plus du triple de l'objectif de 2 % de la BoE, et la banque centrale a revu à la hausse ses prévisions de croissance des prix pour les porter à plus de 10 % au cours des trois derniers mois de cette année.

Elle avait précédemment déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'inflation culmine à environ 8 % en avril.

La BoE a déclaré que l'inflation en Grande-Bretagne atteindrait son pic plus tard que dans les autres grandes économies avancées en raison du plafonnement des tarifs énergétiques des ménages, qui a vu les factures bondir de 54 % en avril et qui, selon la BoE, augmentera encore de 40 % en octobre.

Le revenu disponible réel après impôt des ménages - une mesure du niveau de vie - devrait chuter de 1,75 % cette année, la plus forte baisse sur une année civile depuis 2011 et la deuxième plus importante depuis le début des enregistrements de la BoE dans les années 1960.

Les électeurs des élections locales de jeudi devraient sanctionner le Premier ministre Boris Johnson pour la crise du coût de la vie et pour avoir enfreint ses propres règles de verrouillage COVID-19.

La BoE a maintenu ses prévisions de croissance économique pour cette année à 3,75 %, mais a réduit ses prévisions pour 2023 pour montrer une contraction de 0,25 % par rapport à une estimation précédente de 1,25 % de croissance. Elle a réduit sa projection de croissance pour 2024 à 0,25 %, contre 1,0 % précédemment.

Bien que la croissance au premier trimestre de cette année ait été plus forte que prévu par la BoE, elle s'attend à une stagnation de l'économie au deuxième trimestre, en raison d'un jour férié supplémentaire et d'une réduction des tests COVID, et à une chute de près de 1 % du PIB au dernier trimestre, après l'entrée en vigueur de la prochaine augmentation des prix de l'énergie.

Ces prévisions étaient basées sur les paris des marchés financiers selon lesquels la BoE augmenterait les taux d'intérêt à environ 2,5 % d'ici le milieu de l'année prochaine et la banque centrale a signalé que c'était probablement trop.

Elle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'inflation tombe à 1,3 % d'ici trois ans, ce qui représente le plus grand écart par rapport à son objectif de 2 % depuis la crise financière mondiale de 2008-09, après la hausse du chômage et la compression du coût de la vie qui frappe l'économie.

La BoE a également déclaré qu'elle travaillerait sur un plan pour commencer la vente des obligations d'État qu'elle a achetées depuis la crise financière mondiale il y a dix ans, qui s'élèvent actuellement à un peu moins de 850 milliards de livres.

Le personnel de la BoE informera le MPC sur le plan lors de sa réunion d'août, ce qui "permettra au Comité de prendre une décision lors d'une réunion ultérieure sur l'opportunité de commencer les ventes." (Reportage supplémentaire d'Andy Bruce Rédaction de William Schomberg Édition de Catherine Evans)