La Banque d'Angleterre relève son taux directeur, incertitude sur la suite

LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi une nouvelle hausse de taux d'intérêt, la troisième en autant de réunions, mais elle s'est montrée plus prudente sur la nécessité d'une poursuite du resserrement monétaire dans les prochains mois.

Huit des neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC) ont voté en faveur d'une hausse d'un quart de point du taux directeur à 0,75%, au lendemain de l'annonce par la Réserve fédérale du premier relèvement de ses propres taux depuis 2018.

Le gouverneur adjoint Jon Cunliffe s'est prononcé pour maintenir le taux directeur à 0,5% en arguant de l'impact de la hausse des prix des matières premières sur la demande.

Les économistes interrogés par Reuters anticipaient un vote unanime en faveur d'une hausse.

La BoE prévoit désormais que l'inflation au Royaume-Uni atteindra environ 8% en avril, soit près d'un point de pourcentage de plus que prévu le mois dernier, et elle a averti que la hausse des prix pourrait encore s'accélérer dans le courant de l'année.

Les factures d'électricité et de gaz de millions de foyers britanniques, vont augmenter de près de 50% le mois prochain et pourraient encore subir une forte hausse à l'automne en raison de l'impact du conflit en Ukraine sur les cours du pétrole et du gaz.

Pourtant, le MPC explique dans un communiqué "qu'un modeste resserrement supplémentaire pourrait être approprié dans les mois à venir" tout en soulignant que cette possibilité est exposée à des risques à la hausse comme à la baisse. Le mois dernier, il avait jugé qu'un tel resserrement "serait probablement approprié".

Le communiqué ajoute que l'impact de l'envolée des prix sur les budgets des ménages devrait être bien plus important que prévu il y a un mois.

Ces déclarations ont conduit les investisseurs à revoir à la baisse leurs anticipations de remontée des taux britanniques: ils n'attendent plus que 120 points de base de hausse d'ici la fin de l'année contre 170 points prévus en début de matinée.

Le rendement des emprunts d'Etat britanniques à dix ans a chuté après les annonces de la BoE et s'affichait à 1,556% vers 12h15 GMT contre 1,62% juste avant la publication du communiqué de politique monétaire.

La livre sterling, qui était orientée à la hausse depuis le début de la matinée, cédait alors du terrain face au dollar (-0,22%) et à l'euro (-0,39%) et l'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres reculait de 0,43% alors qu'il était pratiquement inchangé juste avant l'annonce des décisions du MPC.

(Reportage Andy Bruce et David Milliken, version française Marc Angrand, édité par Tangi Salaün)

par Andy Bruce et David Milliken