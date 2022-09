La Banque d'Angleterre s'apprête à procéder à une deuxième hausse importante des taux d'intérêt d'affilée.

Les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière s'attendent à ce que la BoE annonce à 1200 GMT que les taux passeront de 1,75 % à 2,25 %, alors que les marchés financiers ont prévu une hausse plus importante à 2,5 %.

La BoE devrait également confirmer qu'elle va bientôt vendre une partie des 838 milliards de livres (944 milliards de dollars) d'obligations d'État qu'elle a achetées pendant plus d'une décennie d'assouplissement quantitatif - la première grande banque centrale à le faire.

L'augmentation d'un demi-point des taux de la BoE le mois dernier était la plus importante depuis 1995. Si elle augmente les taux de trois quarts de point jeudi, il s'agirait de la plus forte hausse depuis 1989, à l'exception d'une tentative temporaire et ratée pour soutenir la livre sterling en 1992.

La Réserve fédérale américaine a augmenté son principal taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage mercredi et a signalé d'autres hausses importantes à venir.

La livre sterling est tombée à son plus bas niveau depuis 1985 par rapport au dollar américain après la décision de la Fed et est à son plus bas niveau par rapport à un panier de devises depuis 2020, faisant grimper le prix des importations.

Les banques centrales du monde entier ont relevé leurs taux pour lutter contre l'inflation causée par la flambée des prix de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ainsi que par les pressions sur les chaînes d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre depuis la pandémie de COVID-19.

La BoE a été la première grande banque centrale à relever ses taux dans le cycle actuel, qui a débuté en décembre de l'année dernière.

Le taux annuel d'inflation des prix à la consommation en Grande-Bretagne a légèrement baissé à 9,9 % en août, contre 10,1 % en juillet, son plus haut niveau depuis 40 ans, sa première baisse depuis près d'un an, bien qu'il reste largement supérieur à l'objectif de 2 % de la BoE et le plus élevé du Groupe des Sept.

Des perspectives d'inflation mitigées

Les perspectives d'inflation à court terme sont maintenant un peu meilleures qu'au moment de la dernière réunion de la BoE, début août.

Les plafonds imposés par le nouveau Premier ministre Liz Truss sur les tarifs énergétiques des ménages et des entreprises signifient que l'inflation ne devrait pas atteindre le pic de 13,3 % que la BoE avait prévu pour octobre, ou les taux de plus de 15 % que les économistes prévoyaient pour début 2023.

Cependant, les plafonds - combinés aux réductions probables des taxes sur l'emploi, les bénéfices des entreprises et potentiellement les achats de logements - représentent plus de 150 milliards de livres de stimulus économique qui n'ont pas été pris en compte dans les prévisions de la BoE le mois dernier.

Cela pourrait inciter la BoE à augmenter les taux plus que prévu au cours de l'année à venir, malgré une inflation élevée qui continuera de peser sur le niveau de vie.

"Bien que le risque immédiat de récession au cours de l'hiver prochain soit réduit, les mesures de relance budgétaire importantes augmentent le risque que l'inflation élevée se maintienne plus longtemps - et donc les chances que, finalement, un resserrement substantiel de la politique de la Banque d'Angleterre soit nécessaire", a déclaré Sandra Horsfield, économiste chez Investec.

Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré mercredi en fin de journée que les taux de la BoE atteindraient 3,75 % en décembre et plafonneraient à 4,75 % à partir de mars.

Le nouveau ministre des finances, Kwasi Kwarteng, présentera plus de détails sur les plans budgétaires vendredi, y compris une mise à jour de l'émission de la dette.

Le mois dernier, la BoE a prévu que l'économie entrerait en récession au dernier trimestre de 2022 et se contracterait tout au long de 2023.

Une récession de cette durée semble maintenant improbable, selon les économistes, mais il y a un risque - suite à la contraction au deuxième trimestre et à la faiblesse des ventes au détail et des données des enquêtes auprès des entreprises depuis - que l'économie soit déjà en récession technique.

Un jour férié pour marquer les funérailles de la reine Elizabeth, après plus d'une semaine de deuil national qui a entraîné l'annulation de certains événements publics, réduira également la production du troisième trimestre. La BoE a également décidé de retarder d'une semaine l'annonce de sa politique, qui devait être publiée le 15 septembre.

(1 $ = 0,8876 livre)