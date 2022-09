La Banque d'Angleterre va acheter des obligations pour stabiliser les marchés

par David Milliken

LONDRES, 28 septembre (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé mercredi qu'elle achèterait autant d'obligations d'Etat britanniques que nécessaire d'ici au 14 octobre pour stabiliser les marchés financiers et elle a reporté le début de ses cessions de titres sur les marchés, initialement prévu la semaine prochaine.

"Si les dysfonctionnements de ce marché devaient continuer ou empirer, cela constituerait un risque important pour la stabilité financière du Royaume-Uni", a déclaré la banque centrale.

"Cela conduirait à un resserrement indésirable des conditions de financement et à une réduction du flux de crédit vers l'économie réelle."

Les rendements obligataires britanniques ont fortement augmenté ces derniers jours tandis que la livre sterling tombait à son plus bas niveau historique face au dollar en réaction à la présentation vendredi par le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, d'un plan de relance prévoyant des baisses d'impôts et de taxes massives censées doper la croissance mais non financées.

Les achats d'obligations d'Etat qui commencent dès ce mercredi visent à permettre le retour à des conditions de marchés ordonnées, explique la banque centrale en précisant que "les achats seront réalisés à tout niveau nécessaire pour atteindre cet objectif".

"Ces achats seront strictement limités dans le temps. Ils visent à répondre à un problème spécifique sur le marché des obligations d'Etat à long terme", poursuit-elle.

Le rendement des obligations souveraines britanniques à 30 ans avait dépassé en début de journée 5% pour la première fois depuis 2002, le mouvement massif de dégagements observé sur le marché obligataire depuis vendredi ne semblant pas ralentir.

Après la publication du communiqué de la BoE, ce rendement 30 ans reculait de 60 points de base à 4,377% .

La BoE précise maintenir l'objectif de réduire son portefeuille d'obligations, valorisé à 838 milliards de livres sterling (934 milliards d'euros) de 80 milliards d'ici, expliquant que le report des premières cessions de titres est justifié par les conditions de marché.

Elle précise qu'elle commencera ces ventes une fois que les conditions de marché auront été stabilisées et que le ministère des Finances aura accepté de l'indemniser contre d'éventuelles pertes.

Sur le marché des changes, la livre sterling a brièvement effacé ses pertes face au dollar après ces annonces mais à 10h47 GMT, elle reculait de 0,58% à 1,0674 dollar.

À la Bourse de Londres, l'indice FTSE 100 a réduit son repli mais cédait encore 0,62%.

La BoE "assure un plancher au marché à court terme", résume Charles Diebel, responsable de la stratégie obligataires de Mediolanum Asset Management. "Mais la politique budgétaire procyclique reste là et le répit risque donc d'être de courte durée." (Reportage David Milliken et Harry Robertson; version française Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)