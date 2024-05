La Banque d'Angleterre va augmenter le nombre d'employés travaillant dans la ville de Leeds, dans le nord de l'Angleterre, dans le cadre d'un plan visant à moins dépendre de Londres pour l'embauche de travailleurs, a déclaré la banque centrale vendredi.

La BoE a déclaré qu'elle aurait au moins 500 employés basés à Leeds d'ici 2027, ce qui équivaut à environ un employé sur dix.

Son bureau dans la ville accueille actuellement jusqu'à 70 personnes, a indiqué la BoE.

"Leeds est une ville prospère où la Banque d'Angleterre a une présence significative depuis plus de 200 ans", a déclaré le gouverneur Andrew Bailey dans un communiqué.

"L'ouverture d'un bureau permanent et élargi à Leeds est une occasion fantastique pour nous de mieux représenter le public, d'établir des liens plus étroits avec la communauté d'affaires locale et de contribuer à promouvoir le travail de la Banque auprès d'un plus grand nombre de travailleurs talentueux.

Tracy Brabin, maire du West Yorkshire, dont fait partie Leeds, a déclaré que cette annonce représentait un important vote de confiance dans la région.

"En transférant le pouvoir de décision de Londres au cœur du Nord, cette décision profitera à l'ensemble du pays et nous aidera à rééquilibrer notre économie nationale", a-t-elle déclaré.

Le gouvernement britannique cherche depuis des années à "niveler par le haut" l'économie afin de remédier aux déséquilibres en matière de productivité et de niveau de vie entre le sud-est de l'Angleterre, y compris Londres, et les régions plus pauvres du reste du pays.

En 2006, l'Office des statistiques nationales a transféré son siège de Londres à Newport, au Pays de Galles.

La BoE a déclaré que l'objectif en matière d'effectifs serait atteint grâce à des déménagements internes volontaires et à de nouveaux recrutements à Leeds. (Rédaction : William Schomberg ; édition : Muvija M)